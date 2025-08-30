وزير الاقتصاد الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي والعرب للضغط على إسرائيل لوقف الحرب

قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الحكومة الفلسطينية تبذل أقصى ما في وسعها، وفي حدود الإمكانيات المتاحة، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الإجراءات المفروضة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن الدعم الدولي والمحلي المحب للسلام بات ضرورة ملحّة لمساعدة الفلسطينيين.

وأوضح "العامور" في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن الحكومة الفلسطينية عملت منذ اليوم الأول للحرب على مد جسر تواصل مباشر مع قطاع غزة من خلال غرفة العمليات المشتركة وغرفة الطوارئ، بهدف تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، والتنسيق مع المؤسسات الأممية والدولية المعنية بهذا الملف، وأن الغرفة تتابع عملها بشكل دائم عبر المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع غزة لضمان استمرار المساعدات رغم الظروف الصعبة.

وأشار الوزير إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة قاسية للغاية، وأن الجهود الحكومية تبقى محدودة أمام حجم الكارثة، لافتاً إلى أن فلسطين توجهت عشرات المرات بالنداء إلى المجتمع الدولي، وإلى العالم أجمع وكذلك إلى الأشقاء والحكام العرب، من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الحرب الجارية.

وشدد العامور على أن استمرار الحرب وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني يفاقمان من معاناته الاقتصادية والإنسانية، داعياً إلى تحرك عاجل وجاد لإنهاء هذه المأساة.