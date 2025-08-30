وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة

عقب الجولة التفقدية لوفد مجلس الشيوخ الأمريكي بمعبر رفح، أعرب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة القضية الفلسطينية.

وقال عبد الحميد في تصريحات صحفية: "ما شهدناه اليوم من شرح مفصل من اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، للآليات الدقيقة لعمل المعبر ومساراته الطبية المتعددة، يؤكد أن مصر تتحمل مسؤوليتها القومية والإنسانية بكفاءة واحترافية غير مسبوقة."

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "البيانات والأرقام التي استمع إليها الوفد الأمريكي اليوم تثبت للعالم أجمع أن مصر كانت ولا تزال لم تتخلَ عن أشقائها في أصعب الأوقات، حيث تستقبل المصابين وتوفر لهم الرعاية الطبية المتكاملة عبر ثلاث مستويات من المستشفيات."

وأكد عبد الحميد أن "هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لأعضاء الكونجرس الأمريكي ليروا بأعينهم حجم الجهد المصري الحقيقي على الأرض، بعيدًا عن الأرقام والتقارير المجردة، وأن مصر تضع كل إمكاناتها لخدمة إخواننا الفلسطينيين."

وختم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن "مصر ستظل دائمًا درعًا للأمة العربية وقلبها النابض، وسنواصل في مجلس الشيوخ المصري دعم كل الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة."