قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
أخبار العالم

التليفزيون السوري: وفد روسي رفيع المستوى يصل إلى دمشق

القسم الخارجي

أعلن التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الثلاثاء، وصول طائرة روسية إلى مطار دمشق الدولي، على متنها وفد رفيع المستوى قادم من موسكو، في زيارة مفاجئة وغير معلن عنها مسبقًا.

وقالت مصادر دبلوماسية في العاصمة السورية، إن الوفد الروسي يضم مسئولين عسكريين وسياسيين بارزين، في خطوة تعكس اهتمام موسكو بتعزيز حضورها في سوريا، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، والتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد مواقع عسكرية سورية خلال الأسابيع الأخيرة.

ورجحت مصادر مطلعة أن تكون المباحثات المرتقبة بين الوفد الروسي والقيادة السورية شاملة، لتتناول ملفات التعاون الثنائي على المستويين العسكري والاقتصادي، إلى جانب مناقشة ملف إعادة الإعمار الذي يمثل أولوية للحكومة السورية. 

ويتوقع أن يبحث الجانبان سبل مواجهة التحديات الأمنية، سيما الاعتداءات المتكررة التي تنفذها إسرائيل ضد الأراضي السورية، التي طالت مؤخرًا مواقع عسكرية في محافظتي حمص واللاذقية.

ويأتي وصول الوفد الروسي في وقت حساس، حيث تشهد الساحة السورية إعادة تموضع لقوات أجنبية، بالتوازي مع مساعٍ دبلوماسية تقودها موسكو لإعادة دمشق إلى واجهة العلاقات العربية والدولية، بعد عودتها إلى جامعة الدول العربية العام الماضي. ويرى مراقبون أن هذه الزيارة قد تحمل رسائل واضحة للولايات المتحدة وإسرائيل بأن روسيا ما زالت متمسكة بتحالفها الاستراتيجي مع دمشق، ولن تسمح بإضعاف نفوذها في سوريا.

وحسب مراقبين، فإن هذه الزيارة لا تنفصل عن الجهود الروسية لتثبيت توازنات جديدة في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر الإقليمي، ومحاولة موسكو استثمار علاقاتها مع دمشق كورقة ضغط في ملفات دولية أوسع، من أوكرانيا إلى مواجهة الضغوط الغربية.

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

الصلاة

حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا

ياسمين الخطيب

غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

معنى والسماء ذات الحبك

تعرف على المراد من قوله تعالى {وَالسَّمَاءِ ذات الْحُبُكِ}

عبد الفتَّاح العواري: بيت النبوَّة النموذج الأكمل للاستقرار الأُسَري

عبد الفتَّاح العواري: بيت النبوَّة النموذج الأكمل للاستقرار الأُسَري

جانب من التصفيات

لليوم الرابع على التوالي.. استمرار التصفيات المركزية للمرحلة الثانية بمسابقة دولة التلاوة

بالصور

افتتاح توسعات مدرسة الملك فهد للغات بمنيا القمح بـ20 مليون جنيه| صور

محافظ الشرقية

قبل محاكمتها.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

13 فائدة لتناول البليلة

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

