وزارة الأوقاف تعقد 684 ندوة علمية حول منهج النبي في مواجهة التطرف وحماية الشباب

تواصل وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظّمت (684) ندوة علمية بجميع محافظات الجمهورية تحت عنوان: "منهج النبي ﷺ في التصدي للأفكار الهدامة وحماية الشباب من التطرف".

وتناولت الندوات منهج النبي ﷺ في مواجهة الأفكار الهدامة والمضللة، موضحة الأساليب العملية التي اعتمدها ﷺ لتصحيح المفاهيم الخاطئة بين الناس، وطرق حماية الشباب من الانحراف الفكري والتأثيرات السلبية للأفكار المغلوطة، مع إبراز دور التربية الدينية والأخلاقية في ترسيخ القيم الإسلامية السمحة والاعتدال الفكري.

وأوضح المشاركون أن تطبيق هذا المنهج يتطلب تعزيز الحوار البناء مع الشباب، وإشراكهم في برامج تربوية ودعوية تثري شخصياتهم، وتحصّنهم من الانحراف الفكري، بما يضمن حماية المجتمع من الفكر الهدام وبناء جيل واعٍ ومثقف.

كما تؤكد الوزارة أن هذه الندوات تُعد امتدادًا لسلسلة طويلة من الفعاليات التي تُعقد أسبوعيًّا في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتُسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة توعوية وتربوية متكاملة.