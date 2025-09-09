قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لليوم الرابع على التوالي.. استمرار التصفيات المركزية للمرحلة الثانية بمسابقة دولة التلاوة

جانب من التصفيات
جانب من التصفيات
عبد الرحمن محمد

تواصلت التصفيات المركزية لليوم الرابع على التوالي للمرحلة الثانية من مسابقة دولة التلاوة، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، بحضور لجنة التحكيم التي تضم نخبة من كبار القراء والعلماء؛ حيث يشهدون فعاليات الاستماع والتقييم للمشاركين من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه المرحلة تستهدف انتقاء أفضل الأصوات المتميزة؛ تمهيدًا للتأهل إلى المراحل النهائية التي تهدف إلى تقديم جيل جديد من القراء أصحاب الأداء المتقن والأصوات الندية، على خطى رواد وعمالقة التلاوة المصرية.

وأوضحت الوزارة أن التصفيات تسير وفق ضوابط دقيقة وجداول منظمة، مع التأكيد على التزام جميع المتسابقين بالحضور في الموعد المقرر في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بما يعكس الجدية والانضباط الذي تتميز به المسابقة في مختلف مراحلها.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، وجهودها المستمرة لاكتشاف المواهب القرآنية الجديدة وصقلها لتواصل مصر ريادتها في خدمة كتاب الله وتخريج أعلام التلاوة للعالم الإسلامي، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار دعم الجهود الوطنية لاكتشاف المواهب القرآنية وصناعة جيل جديد من القراء المتميزين.

التصفيات المركزية مسابقة دولة التلاوة لجنة التحكيم أكاديمية الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

الصلاة

حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا

ياسمين الخطيب

غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

معنى والسماء ذات الحبك

تعرف على المراد من قوله تعالى {وَالسَّمَاءِ ذات الْحُبُكِ}

عبد الفتَّاح العواري: بيت النبوَّة النموذج الأكمل للاستقرار الأُسَري

عبد الفتَّاح العواري: بيت النبوَّة النموذج الأكمل للاستقرار الأُسَري

جانب من التصفيات

لليوم الرابع على التوالي.. استمرار التصفيات المركزية للمرحلة الثانية بمسابقة دولة التلاوة

بالصور

افتتاح توسعات مدرسة الملك فهد للغات بمنيا القمح بـ20 مليون جنيه| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قبل محاكمتها.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

13 فائدة لتناول البليلة

البليلة
البليلة
البليلة

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد