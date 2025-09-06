قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لمنع غير الأعضاء ..نقابة القراء تعتزم تغيير قانونها لحماية دولة التلاوة

الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء مصر
الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء مصر
عبد الرحمن محمد

 كشفت نقابة قراء القرآن الكريم  عن نيتها إجراء تعديلات جوهرية على قانون النقابة، تشمل منع غير الأعضاء من تلاوة القرآن في الأماكن العامة، وفي مقدمتها سرادقات العزاء والمناسبات الجماهيرية، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية قدسية القرآن الكريم ومهنة التلاوة من التجاوزات والانتهاكات.

وبحسب ما أُعلن، فإن مشروع التعديل الجديد سيتضمن فرض عقوبات قانونية رادعة على المخالفين، قد تشمل الغرامات المالية أو الحبس، تحت بند مواجهة "التعدي على كتاب الله"، في إشارة إلى بعض الممارسات غير المنضبطة التي وقعت مؤخرًا وأثارت استياء النقابة.

وفي بيان رسمي، دعت النقابة جميع القراء – سواء كانوا من الأعضاء أو من خارج النقابة – إلى الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية لتلاوة القرآن الكريم، محذرة من التهاون في هذا الشأن. 

وقد حمل البيان توقيع الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء مصر، والذي شدّد على أن ما يُشاهد في بعض الأحيان من إهانات أو أداء غير لائق للقرآن الكريم يعد مساسًا مباشرًا بقدسيته، الأمر الذي لن تتهاون معه النقابة تحت أي ظرف.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات العقابية المرتقبة تأتي ضمن حزمة تعديلات موسعة على قانون النقابة تهدف ليس فقط إلى ضبط الأداء المهني، بل أيضًا إلى الحفاظ على حرمة القرآن والارتقاء بمستوى القراء.

وكان الشيخ محمد حشاد، الذي أُعيد انتخابه نقيبًا للقراء خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت السبت الماضي، قد أعلن في أول تصريحاته بعد الفوز، عن خطة متكاملة لتطوير أداء النقابة، تشمل تعديلات على القانون الداخلي تتيح توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأعضاء، من أبرزها التوسع في مظلة التأمين الصحي وزيادة المعاشات، بما يتماشى مع مكانة ومكانة أهل القرآن.

كما أكد نقيب القراء أن المجلس الحالي عازم على تصحيح أوضاع القراء غير المتقنين، وتقديم الدعم والتأهيل اللازم، لتظل مصر دائمًا في ريادة العالم الإسلامي باعتبارها "دولة التلاوة" بلا منازع، بما تمتلكه من تاريخ عريق وأصوات لا تزال تُبهج القلوب في كل مكان.

 

قانون نقابة القراء محمد حشاد تلاوة القرآن العقوبات الجديدة غير الأعضاء دولة التلاوة احترام كتاب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

وزير الخارجية يستقبل مجموعة من أوائل الثانوية العامة من مختلف محافظات

أرشيفية

إيران: أي مفاوضات جديدة مع واشنطن يجب أن تراعي مخاوفنا وتستند إلى الاحترام المتبادل

أرشيفية

إيران: نقترب من اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بالصور

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

المزيد