الأوقاف تُدشّن فعاليات الأسبوع الثقافي في 27 مسجدًا لدعم القيم الدينية لدى الشباب

أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي في 27 مسجدًا موزعة على مختلف المديريات على مستوى الجمهورية، ضمن خطتها الدعوية لتعزيز القيم الدينية والوطنية، وغرس وعي سليم لدى المواطنين، لا سيما النشء والشباب.

شهد اليوم الأول بعد صلاة المغرب لقاءً بعنوان: "فضائل الصلاة والسلام على النبي "، حيث بيّن العلماء والأئمة المشاركون عظمة فضل الصلاة على النبي وأثرها في حياة المسلم، مؤكدين أنها من أعظم القربات وأجلّ الطاعات، ووسيلة لنيل رحمة الله ومغفرته وشفاعة النبي يوم القيامة.

وأشار الأئمة إلى أن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي يُضفي السكينة على القلوب ويعزز المحبة والاقتداء بهديه في بناء الفرد الصالح والمجتمع الراشد، مستشهدين بالآية:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ \[الأحزاب: 56]، وبحديث النبي : «من صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى اللهُ عليه بها عشرًا» (رواه مسلم).

تستمر فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة مجموعة من العلماء والأئمة ضمن خطة متكاملة تجمع بين البناء العلمي والتربوي، على أن تُقام يوميًا عقب صلاة المغرب حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر.



