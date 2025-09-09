أسطول الصمود العالمي: مستمرون في التحرك حتى كسر الحصار بالوصول إلى غزة

أكد أسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة أنه سيواصل تحركه حتى الوصول إلى قطاع غزة، في رسالة واضحة على إصراره كسر الحصار المفروض على الفلسطينيين منذ أكثر من 17 عامًا.



جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن القائمين على الحملة، الذين شددوا على أن إرادتهم في الوصول إلى غزة ثابتة وغير قابلة للتراجع، رغم التهديدات والتحديات اللوجستية والسياسية.

توحيد الجهود من أجل فلسطين

و دعا "أسطول الصمود" إلى توحيد الجهود الدولية والعربية من أجل دعم القضية الفلسطينية، معتبرًا أن فلسطين ليست قضية شعب فقط، بل قضية إنسانية عالمية تتطلب تضافر قوى الشعوب والحكومات والمؤسسات الحقوقية.

وأكدت الحملة أن التضامن مع غزة يجب ألا يقتصر على المواقف السياسية، بل يجب أن يتحول إلى تحرك فعلي مستمر على الأرض وفي البحر وفي المحافل الدولية.

الشعب الفلسطيني لن يستسلم

وشدد "أسطول الصمود العالمي" على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، مشيرًا إلى أن صمود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس هو خير دليل على تمسكهم بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة والعودة.

وأضاف أن ما يقدمه الفلسطينيون يوميًا من صبر وثبات رغم القصف والحصار والدمار، يمثل بوصلة أخلاقية للعالم، يجب أن تدفع الجميع إلى التحرك العاجل لإنهاء الاحتلال ورفع الظلم.