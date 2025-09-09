رد الزمالك على أزمة مستحقات صفقة البرازيلي خوان بيزيرا

حرص مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، الرد على تصريحات مسؤولي نادي أوليكساندريا الأوكراني بشأن تأخر الأبيض في سداد الدفعة الأولى من قيمة صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد المصدر ، أن الزمالك تواصل مع النادي الأوكراني في الفترة الماضية وأخطره بمرور النادي بأزمة مالية بعد أزمة سحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر، وطلب مهلة لسداد المستحقات في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المصدر، أن نادي أوليكساندريا الأوكراني لم يتقدم بأي شكوى ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشدد المصدر ، على أن الزمالك سيسعى لسداد مستحقات النادي الأوكراني من صفقة خوان بيزيرا في أقرب وقت ممكن.