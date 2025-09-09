قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفرص كتير ومفيش ضغوط|وزير التعليم يطمئن طلاب البكالوريا قبل العام الدراسي الجديد
وزير الخارجية: مصر ترفض تشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم
الصحة: إعداد خريجين مؤهلين بمهارات عالية تلبي متطلبات سوق العمل
إسبانيا تعاقب الاحتلال .. ممنوع دخول بن جفير وسموتريش
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
برلمان

مدبولي: تقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر.. نواب: خطوة هامة لتحسين الإنتاجية الزراعية.. والدولة تتمتع بميزة تنافسية في صناعتها

أميرة خلف
  • برلماني: صناعة الأسمدة تلعب دورًا محوريًا في دعم الزراعة المصرية
  • برلماني: صناعة الأسمدة تعزز التوسع الزراعي وزيادة الصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها.


وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.


في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن صناعة الأسمدة تلعب دورًا محوريًا في دعم الزراعة المصرية وزيادة الصادرات، وتُعد مصانع قطاع الأعمال العام أحد الأعمدة الرئيسية فى هذا القطاع الاستراتيجي.


بداية، ثمن النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب توجيهات رئيس الوزراء بشأن تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر.

و أوضح" ملك" في تصريح لموقع " صدى البلد"  أن الأسمدة الزراعية ، تعتبر أحد أهم الصناعات الواعدة التي تسهم بشكل كبير في تعزيز ودعم التوسعات الزراعية في مصر.

وشدد عضو النواب على ضرورة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، وذلك لتوفير الجهد وزيادة الانتاج .


في سياق متصل، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب توجيهات رئيس الوزراء بشأن تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، مؤكدا أنها أحد الأعمدة الرئيسية لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.


و أشار"الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن  صناعة الأسمدة الزراعية  تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتحقيق الأمن الغذائي، علاوة على تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات

القطط

وزير التربية والتعليم

سعر جرام الذهب عيار 21

أسعار الدواجن والبيض

محمد رمضان

مرسوم كانوب

نقابة المحامين

التضامن الاجتماعي

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

د. محمد بشاري

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

كريمة أبو العينين

د. عادل القليعي

د. ثروت إمبابي

