مدبولي: تقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر.. نواب: خطوة هامة لتحسين الإنتاجية الزراعية.. والدولة تتمتع بميزة تنافسية في صناعتها

برلماني: صناعة الأسمدة تلعب دورًا محوريًا في دعم الزراعة المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها.



وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.



في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن صناعة الأسمدة تلعب دورًا محوريًا في دعم الزراعة المصرية وزيادة الصادرات، وتُعد مصانع قطاع الأعمال العام أحد الأعمدة الرئيسية فى هذا القطاع الاستراتيجي.



بداية، ثمن النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب توجيهات رئيس الوزراء بشأن تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر.

و أوضح" ملك" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن الأسمدة الزراعية ، تعتبر أحد أهم الصناعات الواعدة التي تسهم بشكل كبير في تعزيز ودعم التوسعات الزراعية في مصر.

وشدد عضو النواب على ضرورة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، وذلك لتوفير الجهد وزيادة الانتاج .



في سياق متصل، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب توجيهات رئيس الوزراء بشأن تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، مؤكدا أنها أحد الأعمدة الرئيسية لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.



و أشار"الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن صناعة الأسمدة الزراعية تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتحقيق الأمن الغذائي، علاوة على تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.