رئيس البرلمان العربي يؤكد الدعم الكامل لسيادة لبنان ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية

أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي ، دعم البرلمان العربي الكامل لسيادة لبنان ورفضه أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية وأي محاولة للاستقواء بالخارج، مشددا على دعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة قوتها وتعزيز مؤسساتها كضمانة أساسية للاستقرار.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، اليوم الثلاثاء، لرئيس البرلمان العربي ووفد نيابي عربي بمناسبة زيارتهم لبيروت للمشاركة في أعمال المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس البرلماني الآسيوي والإفريقي.



واستنكر اليماحي استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، ووعد بالمساعدة مع البرلمانات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.



من جهته، أعرب وزير الخارجية اللبناني، عن تقديره الكبير لوقوف البرلمان العربي الدائم إلى جانب لبنان، ومساندة الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح غير الشرعي بيدها وبناء دولة القانون.



وطلب رجي من البرلمان العربي المساعدة في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب الفوري غير المشروط من الأراضي التي تحتلها والإفراج عن الأسرى والالتزام باتفاقية الهدنة الموقـعة عام 1949، حتى تتمكن الدولة اللبنانية من استكمال بسط سيادتها وإعادة الإعمار.



وشدد على إقامة شراكة حقيقية مع الدول العربية لإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي وبناء الاقتصاد اللبناني وكسب ثقة المستثمرين العرب والأجانب، معربا عن شكره على تسلمه لدرع البرلمان العربي.

