انفجارات ودخان كثيف في الدوحة.. إسرائيل تعلن استهداف قادة حماس

أفادت وكالة "رويترز" بأن دوي عدة انفجارات سمع اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، في وقت شوهدت فيه أعمدة دخان تتصاعد في سماء حي كتارا.

وذكر شهود عيان أن الانفجارات كانت متتالية، وأعقبها تصاعد كثيف للدخان، فيما لم تصدر السلطات القطرية حتى الآن أي تعليق رسمي يوضح طبيعة الحادث أو أسبابه.

وفي تطور متصل، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن جيش الاحتلال استهدف قيادات بارزة في حركة "حماس" داخل قطر، في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة مسؤوليتها عن عملية القدس التي وقعت أمس.

يذكر أن حي كتارا يعد من أبرز المراكز الثقافية والسياحية في قطر، الأمر الذي يزيد من حساسية التطورات الجارية هناك.