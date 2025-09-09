كايا كالاس: بروكسل مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل

أعلنت الممثلة العليا لشئون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، استعداد المفوضية الأوروبية لتعليق العلاقات التجارية ووقف شراكة بحثية مع إسرائيل، غير أن حكومات الدول الأعضاء تعرقل اتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الشأن.

وقالت كالاس - خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي، حسبما أوردت مجلة /بوليتيكو/ في نسختها الأوروبية - "خياراتنا لاتخاذ مزيد من الإجراءات واضحة وما زالت مطروحة على الطاولة، لكن الدول الأعضاء تختلف حول كيفية حمل الحكومة الإسرائيلية على تغيير مسارها".

وأضافت المسؤولة الأوروبية: "لا يمكننا التحرك كاتحاد حتى تتفق الدول الأعضاء على نفس الرأي بشأن ما يجب فعله".



كما أوضحت أن الاتحاد الأوروبي وضع "قائمة" بالخيارات الممكنة للضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ بما في ذلك اقتراح بوقف العلاقات التجارية وتعليق مشاركة البلاد في صندوق البحث والابتكار (هورايزون )" .. لكنها أضافت أنه "لا يوجد رأي موحد حول ما يجب القيام به بعد ذلك".

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ظل في طريق مسدود بشأن فرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها المستمرة في غزة، حيث تحركت إسبانيا وبلجيكا من جانب واحد لفرض تدابير صارمة عليها، في حين كانت دول مثل ألمانيا والمجر أكثر ترددا في فرض إجراءات صارمة تستهدف إسرائيل.