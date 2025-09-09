بـ30 ألف جنيه في السنة.. كلية القرآن تفتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة

أعلنت كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر بطنطا، عن فتح باب التقدم للبرنامج الخاص في القراءات وعلومها (بنظام الساعات المعتمدة) ابتداءً من العام الجامعي القادم 2025/2026م، وفق القواعد المنظمة لذلك.

ويهدف البرنامج إلى: إعداد كوادر مؤهلة في علم القراءات وعلوم القرآن، وتخريج متخصصين يمتلكون مهارات مهنية وبحثية لخدمة المجتمع المحلي والعالمي، ونشر رسالة القرآن الكريم وتخريج مقرئين على مستوى عالٍ من الضبط والإتقان.

وأوضحت الكلية أن مدة الدراسة : أربع سنوات دراسية (ثمانية فصول دراسية + فصول صيفية) وعدد الساعات المعتمدة: 200 ساعة، والدرجة العلمية الممنوحة : الإجازة العالية (الليسانس) في القراءات وعلومها، على أن تكون لغة الدراسة : اللغة العربية.

وحددت كلية القرآن الكريم، الرسوم الدراسية: 30,000 جنيه مصري، و١٠٠٠دولار للوافد، تُقسَّم على قسطين لكل عام دراسي.

كما حددت الكلية، شروط القبول، وهي الحصول على شهادة • الثانوية الأزهرية أو شهادة تخصص القراءات (السن مفتوح)ويتم قبول الطلاب المصريين والوافدين وفق اللوائح المعمول بها.

وأوضحت أن المجالات الوظيفية المتاحة للخريجين، هي: التدريس: معلم للقرآن الكريم وأحكام التجويد والقراءات في التعليم قبل الجامعي والجامعات ومعاهد ومراكز وأكاديميات القرآن الكريم داخل مصر وخارجها، بما في ذلك الطلاب الوافدين، وباللغات الأجنبية.

كذلك الإمامة والدعوة: إمام وخطيب ومدرّس وواعظ بوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية ومراكز الابتعاث، وعضو مقرأة بالمقارئ الرسمية والإلكترونية.

3) البحث والمراجعة: باحث أكاديمي بالجامعات والمراكز البحثية، وعضو فني في لجان مراجعة وضبط المصحف الشريف والمصاحف الإلكترونية والتطبيقات التقنية، ومدقق للقراءات وعلومها بالمجامع العلمية.

كذلك الإشراف والتحكيم: مشرف فني لشؤون القرآن الكريم بمؤسسات التعليم، وعضو لجان تحكيم المسابقات القرآنية.

5) الإعلام: معد ومقدم برامج القرآن الكريم وعلومه بالإذاعات والفضائيات ووسائل الإعلام الجديد.

كما أن هناك مجالات أخرى ذات صلة بمؤسسات العمل القرآني والتعليمي والدعوي.

