إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
استهداف جوي يثير جدلًا واسعًا.. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي السافر على الدوحة | تقرير
بابا الفاتيكان: الهجوم الإسرائيلي في الدوحة حادث خطير للغاية
إنقاذ طفلة حديثة الولادة بمستشفى عزبة البرج
مصر تدين بأشد وأقسى العبارات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة
إعلام إسرائيلي نقلا عن مصدر أمني: التقديرات الإسرائيلية تشير إلى مقتل 6 من قادة حماس في الدوحة
وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة
البحرين تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر وتؤكد تمسكها بمبادئ القانون الدولي
أول رد فعل لـ إيران على استهداف إسرائيل قادة من حماس في قطر
إسرائيل تكشف تفاصيل الضربة ضد قادة حركة "حماس" في الدوحة
رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط
روسيا تهدد باتخاذ تدابير مضادة حال تنامي وجود الناتو
برلمان

حماة الوطن يستنكر الهجوم الإسرائيلي ضد قطر.. وينتقد الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال

محمد الشعراوي

يعلن حزب حماة الوطن، رفضه وإدانته للهجوم الإسرائيلي السافر على العاصمة القطرية الدوحة،  لاستهدف مقرات إقامة بعض أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية.

ويؤكد الحزب، أن هذا الهجوم انتهاك واضح لسيادة دولة قطر الشقيقة، ويتنافي مع القوانين والأعراف الدولية.

ويشير حماة الوطن، إلى أن الهجوم امتداد لسلسلة العمليات الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال في المنطقة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة تؤثر على السلام والأمن القومي.

ويستنكر الحزب، استمرار الصمت الدولي تجاه ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات سافرة، لاسيما في ظل التجاوزات غير المسبوقة في حق الشعب الفلسطيني، من جرائم القتل والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير لأهالي غزة بغرض تصفية القضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد يعلن حماة الوطن، دعمه الكامل لدولة قطر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات في التصدي لأي عدوان على أراضيها أو والنيل من سيادتها.

حزب حماة الوطن العاصمة القطرية العاصمة القطرية الدوحة حركة حماس

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

