حماة الوطن يستنكر الهجوم الإسرائيلي ضد قطر.. وينتقد الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال

يعلن حزب حماة الوطن، رفضه وإدانته للهجوم الإسرائيلي السافر على العاصمة القطرية الدوحة، لاستهدف مقرات إقامة بعض أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية.

ويؤكد الحزب، أن هذا الهجوم انتهاك واضح لسيادة دولة قطر الشقيقة، ويتنافي مع القوانين والأعراف الدولية.

ويشير حماة الوطن، إلى أن الهجوم امتداد لسلسلة العمليات الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال في المنطقة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة تؤثر على السلام والأمن القومي.

ويستنكر الحزب، استمرار الصمت الدولي تجاه ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات سافرة، لاسيما في ظل التجاوزات غير المسبوقة في حق الشعب الفلسطيني، من جرائم القتل والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير لأهالي غزة بغرض تصفية القضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد يعلن حماة الوطن، دعمه الكامل لدولة قطر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات في التصدي لأي عدوان على أراضيها أو والنيل من سيادتها.