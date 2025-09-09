قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
برلمان

برلمانية: استهداف الوفد الفلسطيني بقطر تصعيد خطير.. وإسرائيل تقود المنطقة نحو الهاوية

النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ
النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

أدانت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف وفد حركة حماس أثناء تواجده في العاصمة القطرية الدوحة، معتبرة أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال يُشكّل انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية، وتصعيدًا خطيرًا لا يمكن السكوت عليه، ويهدد بنسف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار وإحياء مسار السلام.

وأكدت رمزي أن هذا الاعتداء، الذي يأتي في لحظة حرجة تشهد فيها المنطقة مساعي مكثفة لوقف نزيف الدم الفلسطيني، يكشف مجددًا الوجه الحقيقي لإسرائيل ولرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، الذي لا يتوقف عن إشعال الحرائق وتصدير الأزمات، ويصر على تقويض أي بارقة أمل نحو الاستقرار.

وأشارت إلى أن ما حدث في الدوحة لا يمكن اعتباره مجرد عمل عسكري عابر، بل هو تحدٍ فجٍّ للمجتمع الدولي ولحرمة السيادة القطرية، ومحاولة مفضوحة لإفشال أي جهد يضع حدًا لجرائم الاحتلال في غزة.

وثمّنت النائبة البيان الصادر عن رئاسة جمهورية مصر العربية، الذي أدان الاعتداء وأكد التضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة، معتبرة أن موقف القاهرة يعكس ثبات الدور المصري التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والتصدي لأي محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع التي يتبعها الاحتلال.

وأضافت رمزي: “إسرائيل تثبت يومًا بعد يوم أنها دولة مارقة، تعيش على الدماء والخراب، ولا تعترف بقانون ولا بشرعية دولية. ونتنياهو، الذي يختبئ خلف خطاب القوة، ليس سوى زعيم مأزوم، يهرب من أزماته الداخلية عبر تصدير الحرب والفوضى”.

وختمت النائبة أمل رمزي تصريحها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بوجه خاص، أمام اختبار حقيقي: إما أن يتحرك لردع إسرائيل ومحاسبة قادتها المجرمين، أو يترك المنطقة رهينة لمغامرات احتلال دموي يجر الشرق الأوسط كله إلى حافة الهاوية.

العدوان الإسرائيلي النائبة أمل رمزي مجلس الشيوخ حركة حماس

