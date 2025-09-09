برلماني: إسرائيل تجاوزت كل الحدود وعلى المجتمع الدولي ردعها ووقف بلطجتها في المنطقة

طالب النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الكبرى بالانتفاض لوقف بلطجة وجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، مشدداً على أن جرائم إسرائيل وتعديها على سيادة الدول العربية تجاوزت كل الخطوط والحدود وآن الأوان لردعها ووقف انتهاكاتها.

وأدان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد أن هذا الهجوم الإسرائيلي انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية.

وأضاف البنا، أن إسرائيل تصر على إحباط وإفشال كل جهود ومفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم نتنياهو يحاول بكل الطرق فرض سياسة الغطرسة والقوة والبلطجة في المنطقة وتوسيع رقعة الصراع وإشعال النيران في المنطقة لتبقى على صفيح ساخن لتحقيق أطماعه السياسية والهروب من مصيره المشؤوم.

واتهم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المجتمع الدولي بالتخاذل والتقاعس وعدم الاضطلاع بمسئولياته في التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بل والانحياز لإسرائيل ودعمها بشكل فاضح علنا، مشدداً على أن وقف إطلاق النار في غزة وتسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس هو الحل الوحيد للأزمات والصراعات وفرض السلام والاستقرار في المنطقة.