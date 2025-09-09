قرار إسبانيا.. الميثاق النيابية تثمن تجريم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

ثمنت كتلة الميثاق الوطني النيابية في بيان لها قرار رئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز" إصدار مرسوم ملكي بتجريم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضافت الكتلة على لسان رئيسها الدكتور إبراهيم الطراونة ان قرار إسبانيا بمنع ناقلات الوقود التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في موانئها، وإغلاق المجال الجوي أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل قرار يحتذى به لافتة الى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وصناع القرار لايقاف الحرب وعلى العالم ان يدعم جهود جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة والساعية لوقف هذه الحرب الهمجية والتدخل الفوري لانهاء الحرب.

وأشار الطراونة الى ضرورة العمل من أجل تعميم السلام في الشرق الأوسط وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد أنه لا يمكن الإستمرار في صرف النظر عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة وتجاهلها لكافة قرارات الدولية ضاربةً بعرض الحائط كافة المحاولات التي من شأنها إيقاف الحرب على الفور.

