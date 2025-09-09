الرئيس النيبالي يتقدم بإستقالته علي خلفية مظاهرات تشهدها البلاد

ذكرت صحيفة "إنديا توداي" أن رئيس نيبال الرئيس رام تشاندرا باوديل أستقال من منصبه على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وراح ضحيتها العشرات .

كما أشارت الصحيفة ذاتها إلي أن المشاركون في الاحتجاجات في نيبال أعلنوا أن البلاد قد أصبحت تحت قيادتهم ودعوا إلى تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات.

فيما ذكرت إعلام نيبالي أن زوجة رئيس وزراء نيبال السابق توقيت بعد إشعال النار في منزله من قبل المحتجين.

كما شهد نيبال أيضا إطلاق نار قرب المقر العام لشرطة نيبال بالإضافة إلى هروب ما لا يقل عن 1500 سجين من سجن لاليتبور خلال الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.