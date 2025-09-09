قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو: اسرائيل خططت ونفذت عملية قطر دون تدخل من أطراف خارجية
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
برلمان

الجبهة الوطنية: العدوان الإسرائيلي على قطر تعدٍ سافر

حزب الجبهة
حزب الجبهة
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أعرب حزب الجبهة الوطنية عن تضامنه الكامل مع دولة قطر الشقيقة، قيادة وشعبا، في مواجهة التعدي السافر من قبل الكيان الصهيوني الغاصب، الذي استهدف اجتماعا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وهو عمل عدواني يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي، وانتهاكا فجا لسيادة الدول وحرمة أراضيها.

وأكد الحزب أن هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطورا مرفوضا، ويعد اعتداء مباشرا على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أنه يقوّض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

كما يؤكد حزب الجبهة الوطنية أن ما أقدم عليه هذا الكيان هو امتداد لنهجه العدواني المتعجرف، الذي لا يحترم حرمة الدول ولا حقوق الشعوب، ويبرهن من جديد على أن نتنياهو هو "بلطجي الشرق الأوسط"، الذي يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي بسياساته القائمة على العنف والاستفزاز.

ويشدد الحزب على أن التضامن العربي هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات، وأن المساس بسيادة أي دولة عربية يعد مساسا بالأمن القومي العربي كله.

وفي هذا السياق، يؤكد الحزب على ما يلي:

- الدعم الكامل لدولة قطر الشقيقة في حقها المشروع في حماية سيادتها وأمنها.

- الإدانة الشديدة والاستنكار البالغ لهذا الاعتداء الإسرائيلي الغاشم، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه، حتى لا يضاف إلى سجل الإفلات المعتاد لإسرائيل من العقاب.

- مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم يضع حدا لتصرفات الكيان الصهيوني غير المسؤولة. 

- تأكيدنا أن وحدة الصف العربي هي الضمانة الأساسية لمواجهة البلطجة السياسية والعسكرية التي يمارسها نتنياهو وحكومته.

تحيا الأمة العربية موحدة قوية، وسيبقى الحق العربي ثابتا في مواجهة كل محاولات الاستفزاز والهيمنة.

حزب الجبهة الوطنية دولة قطر الكيان الصهيوني الغاصب وقف إطلاق النار قانون الدولي الكيان الصهيوني

