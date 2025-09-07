قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الجبهة الوطنية: تهجير الفلسطينيين «مرفوض».. ومصر ثابتة على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني

عبد الرحمن سرحان

جدّد حسام شاهين، القيادي بحزب الجبهة، رفضه القاطع لأي محاولات لـ تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكّدًا أن هذه الطروحات تمثّل اعتداءً صارخًا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي.

رفض تهجير الفلسطينيين 

وقال «شاهين» في تصريحات صحفية اليوم: «تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الأخيرة تكشف بوضوح إصرار الحكومة الإسرائيلية على انتهاج سياسات عدوانية تتنكّر للشرعية الدولية، وتسعى لفرض حلول قسرية مرفوضة بالكامل».

وأضاف أن مصر كانت وستظل السند الحقيقي للقضية الفلسطينية، ولن تسمح بالمساس بأمنها القومي أو استغلال أراضيها في أي مخططات تستهدف تصفية القضية، مشددًا على أن الموقف المصري ثابت وواضح منذ عقود في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
كما دعا «شاهين» إلى اصطفاف وطني وعربي لمواجهة هذه المخططات، قائلًا: «المرحلة الحالية تستدعي وحدة الموقف العربي والإسلامي والدولي، ورفض أي حلول جزئية أو التفاف على الحق الفلسطيني الأصيل في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

الضغط الدولي على إسرائيل 

واختتم القيادي بحزب الجبهة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استمرار الضغط الدبلوماسي والسياسي والإنساني على الاحتلال، وضمان وصول المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مضيفًا: «مصر تؤدي دورًا محوريًا ومسؤولًا، وما تحتاجه المرحلة هو تعزيز الدعم الشعبي والسياسي لهذا الدور حتى تتحقق العدالة وتعود الحقوق لأصحابها».

الجبهة الوطنية غزة نتنياهو البرلمان اخبار البرلمان

سرطان البروستاتا
خضراوات
ليلى علوي
الشرقية
