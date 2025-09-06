عصام هلال: تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين جريمة والموقف المصري حاسم وقوي

أعرب النائب عصام هلال ، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عن رفضه القاطع وإدانته الشديدة للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكداً أن ما ورد يُعد تجاوزًا غير مسبوق وتحديًا سافرًا للإرادة الدولية والمواثيق الأممية، ومحاولة يائسة لفرض واقع جديد على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح هلال، في بيان له اليوم ، أن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء حاسمًا وقويًا في تأكيده أن مصر ترفض رفضًا قاطعًا تهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة، وأن معبر رفح لم ولن يكون أبدًا أداة لتمرير مخططات مشبوهة، بل سيظل منفذًا إنسانيًا يعبّر عن موقف مصر الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم صموده.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن إلى أن هذه التصريحات تكشف مرة أخرى عن سياسة إسرائيلية ممنهجة هدفها تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، وهو ما يرقى إلى جرائم تطهير عرقي لن يقبل بها أي ضمير عالمي حي، مؤكداً أن محاولات الاحتلال لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا بالقوة ستبوء بالفشل، تمامًا كما فشلت كل محاولات طمس الهوية الفلسطينية عبر العقود الماضية.

وأضاف هلال، أن الموقف المصري يُمثل خطًا أحمر لن يُسمح بتجاوزه، مشددًا على أن مصر ستظل صامدة في الدفاع عن سيادتها الوطنية وعن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، موضحاً أن التاريخ والجغرافيا والواقع يثبتون أن أي مخططات لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم مصيرها الزوال، لأن الشعوب لا تُقتلع من جذورها مهما كانت التحديات.

واختتم عصام هلال بيانه بالتأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم هو الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتجسيد حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على انتهاكاته، دعمًا للسلام والأمن الإقليمي والدولي.