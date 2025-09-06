قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نتنياهو واهم ومصر لا تخشى أحد .. موقف راسخ للقاهرة تجاه تهجير الفلسطينين

نتنياهو
نتنياهو
هاني حسين

تهجير الفلسطينيين لمصر خط أحمر.. هذا هو موقف مصر رئيسا وشعبا، ومصر ثابتة في مواقفها التاريخية الرافضة لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة. فهي ترى أن التهجير جريمة تستهدف طمس الهوية الفلسطينية وتهديد الأمن القومي العربي.

التهجير خط أحمر

أكد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي أن الجهود المصرية القطرية مستمرة ومكثفة من أجل دعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق بين القاهرة والدوحة في جميع المسارات السياسية والإنسانية.


وأشار عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي إلى أن مصر وقطر ناقشتا المقترح الأمريكي الأخير الذي أعلنت حركة حماس موافقتها عليه، إلا أن الجانب الأمريكي لا يزال يرفض جميع المبادرات والاقتراحات المتعلقة بوقف إطلاق النار أو إنهاء العدوان الإسرائيلي.


وأكد أن هذا الموقف يُعقد الأوضاع ويُطيل أمد المعاناة الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه وقف نزيف الدم في غزة.


شدد الوزير على أن أي أكاذيب أو محاولات لتبرير تهجير الفلسطينيين من أراضيهم مرفوضة تمامًا من قبل الدول العربية، موضحًا أن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف أو تحت أي مسمى.

الفلسطينيون متمسكون بأرضهم


وأكد عبد العاطي أن الشعب الفلسطيني يتمسك بحقوقه وأرضه وتراب وطنه، وأن هذا التمسك حق قانوني وإنساني ومعنوي أصيل، لا يمكن لأحد أن يُجبرهم على التخلي عنه أو مغادرة أرضهم قسرًا، مضيفًا أن مصر والدول العربية تقف بحزم ضد أي محاولات لفرض التهجير كأمر واقع.

معبر رفح لن يكون معبرا لتهجير الفلسطينيين


وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال تصريحاته السابقة، إن معبر رفح لن يكون معبرا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وهو موقف ثابت لن يتغير.


وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الجهود المصرية القطرية مستمرة ومكثفة من أجل دعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق بين القاهرة والدوحة في جميع المسارات السياسية والإنسانية.

ولفت إلى أن المجاعة في قطاع غزة مكتملة الأركان ومن صنع الاحتلال الإسرائيلي.

هجوم من ضياء رشوان على نتنياهو 

شن الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، هجوما حادا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن حديث نتنياهو الأخير، ليس هو الأول الذي يوجه فيه اتهامات لمصر.


وأضاف ضياء رشوان، في تصريحات تليفزيونية، أن إسرائيل فشلت كل الفشل بعد عامين من أحداث 7 أكتوبر، موضحا أن مصر هي العقبة الكبيرة أمام مشروع التهجير، مشيرا إلى أنها لن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشار الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه بأي شكل، ولا بالمال، ولا أي إغراءات، مستدركا: "مصر هي العقبة الوحيدة أمام التوسع الإسرائيلي".

نتنياهو واهم 

وأكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك جيدا أن الموقف المصري خلفه قدرات.

وأضاف رشوان، أن نتنياهو يشعر أنه دخل لمكان مغلق ولا يوجد مدخل ولا مخرج بدون مصر، متابعا أن الولايات المتحدة تدرك هذا الأمر جيدا.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن نتنياهو يعيش أوهاما توراتية والمجموعة التي كانت معه.

مصر لا تخاف من أحد 

ومن جانبه أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وأمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، أن الشرق الأوسط يقف اليوم على فوهة بركان، بسبب السياسات المتهورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن طبول الحرب تدق في المنطقة نتيجة تصعيد الاحتلال ضد قطاع غزة.

وشدد مسلم في تصريحات تليفزيونية، أن مصر لا تخاف من أحد، وأن إسرائيل تدرك جيدًا هذه الحقيقة، لافتًا إلى أن اتفاقيات السلام، والاتفاقيات الإبراهيمية باتت مهددة بالانهيار، بسبب غطرسة الاحتلال وتجاهله لكافة المواثيق الدولية.

انتقد مسلم الحملة الإعلامية التي تشنها إسرائيل على مصر، مؤكدًا أنها تعكس حالة من التخبط، فبينما كانت تتهم مصر سابقًا بتهريب الأسلحة إلى غزة، أصبحت الآن تتهمها زورًا بـ"منع المساعدات عبر معبر رفح"، رغم زيارة مسؤولين دوليين وشهود عيان أكدوا التزام القاهرة بتمرير المساعدات الإنسانية.

مصر غزة قطاع غزة فلسطين اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

محكمة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة أحدهم

محكمة

تأجيل محاكمة عامل خردة تعدى على نجلته بطوخ لـ أكتوبر المقبل

محكمة

السجن 5 سنوات للمتهم بالتهديد بنشر صور مسيئة لخطيبته السابقة بطوخ

بالصور

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد