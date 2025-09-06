نتنياهو واهم ومصر لا تخشى أحد .. موقف راسخ للقاهرة تجاه تهجير الفلسطينين

تهجير الفلسطينيين لمصر خط أحمر.. هذا هو موقف مصر رئيسا وشعبا، ومصر ثابتة في مواقفها التاريخية الرافضة لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة. فهي ترى أن التهجير جريمة تستهدف طمس الهوية الفلسطينية وتهديد الأمن القومي العربي.

التهجير خط أحمر

أكد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي أن الجهود المصرية القطرية مستمرة ومكثفة من أجل دعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق بين القاهرة والدوحة في جميع المسارات السياسية والإنسانية.



وأشار عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي إلى أن مصر وقطر ناقشتا المقترح الأمريكي الأخير الذي أعلنت حركة حماس موافقتها عليه، إلا أن الجانب الأمريكي لا يزال يرفض جميع المبادرات والاقتراحات المتعلقة بوقف إطلاق النار أو إنهاء العدوان الإسرائيلي.



وأكد أن هذا الموقف يُعقد الأوضاع ويُطيل أمد المعاناة الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه وقف نزيف الدم في غزة.



شدد الوزير على أن أي أكاذيب أو محاولات لتبرير تهجير الفلسطينيين من أراضيهم مرفوضة تمامًا من قبل الدول العربية، موضحًا أن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف أو تحت أي مسمى.

الفلسطينيون متمسكون بأرضهم



وأكد عبد العاطي أن الشعب الفلسطيني يتمسك بحقوقه وأرضه وتراب وطنه، وأن هذا التمسك حق قانوني وإنساني ومعنوي أصيل، لا يمكن لأحد أن يُجبرهم على التخلي عنه أو مغادرة أرضهم قسرًا، مضيفًا أن مصر والدول العربية تقف بحزم ضد أي محاولات لفرض التهجير كأمر واقع.

معبر رفح لن يكون معبرا لتهجير الفلسطينيين



وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال تصريحاته السابقة، إن معبر رفح لن يكون معبرا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وهو موقف ثابت لن يتغير.



وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الجهود المصرية القطرية مستمرة ومكثفة من أجل دعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق بين القاهرة والدوحة في جميع المسارات السياسية والإنسانية.

ولفت إلى أن المجاعة في قطاع غزة مكتملة الأركان ومن صنع الاحتلال الإسرائيلي.

هجوم من ضياء رشوان على نتنياهو

شن الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، هجوما حادا على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن حديث نتنياهو الأخير، ليس هو الأول الذي يوجه فيه اتهامات لمصر.



وأضاف ضياء رشوان، في تصريحات تليفزيونية، أن إسرائيل فشلت كل الفشل بعد عامين من أحداث 7 أكتوبر، موضحا أن مصر هي العقبة الكبيرة أمام مشروع التهجير، مشيرا إلى أنها لن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشار الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه بأي شكل، ولا بالمال، ولا أي إغراءات، مستدركا: "مصر هي العقبة الوحيدة أمام التوسع الإسرائيلي".

نتنياهو واهم

وأكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك جيدا أن الموقف المصري خلفه قدرات.

وأضاف رشوان، أن نتنياهو يشعر أنه دخل لمكان مغلق ولا يوجد مدخل ولا مخرج بدون مصر، متابعا أن الولايات المتحدة تدرك هذا الأمر جيدا.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن نتنياهو يعيش أوهاما توراتية والمجموعة التي كانت معه.

مصر لا تخاف من أحد

ومن جانبه أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وأمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، أن الشرق الأوسط يقف اليوم على فوهة بركان، بسبب السياسات المتهورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن طبول الحرب تدق في المنطقة نتيجة تصعيد الاحتلال ضد قطاع غزة.

وشدد مسلم في تصريحات تليفزيونية، أن مصر لا تخاف من أحد، وأن إسرائيل تدرك جيدًا هذه الحقيقة، لافتًا إلى أن اتفاقيات السلام، والاتفاقيات الإبراهيمية باتت مهددة بالانهيار، بسبب غطرسة الاحتلال وتجاهله لكافة المواثيق الدولية.

انتقد مسلم الحملة الإعلامية التي تشنها إسرائيل على مصر، مؤكدًا أنها تعكس حالة من التخبط، فبينما كانت تتهم مصر سابقًا بتهريب الأسلحة إلى غزة، أصبحت الآن تتهمها زورًا بـ"منع المساعدات عبر معبر رفح"، رغم زيارة مسؤولين دوليين وشهود عيان أكدوا التزام القاهرة بتمرير المساعدات الإنسانية.