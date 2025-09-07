عاصم سليمان أمين مساعد للجنة إدارة الأزمات بحزب الجبهة الوطنية

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن اختيار عاصم سليمان لتولي منصب الامين المساعد لأمانة إدارة الازمات والتدخلات العاجلة بحزب الجبهة الوطنية برئاسة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الأسبق، في خطوة تعكس حرص الحزب على الاستعانة بالكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات لدعم العمل المؤسسي ، وفاعليته السياسية وتصديه لقضايا الشأن العام في مصر.

بدور محوري في ادارة الملفات الطارئة والاحداث المفاجئة

وتعد لجنة إدارة الازمات احدى اللجان المؤسسية داخل الحزب، حيث تضطلع بدور محوري في ادارة الملفات الطارئة والاحداث المفاجئة، سواء على المستويين السياسي أو الاقتصادي أوالاجتماعي، من خلال اعداد سيناريوهات استباقية وتقديم توصيات عملية تسهم في دعم صانع القرار داخل الحزب والتفاعل الايجابي مع قضايا الشارع.

والجدير بالذكر ان حزب الجبهة الوطنية المصري هو احد الاحزاب السياسية التي تسعى الى بناء تيار وطني جامع، يقوم على المشاركة المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الديمقراطية، ودعم مسيرة التنمية. ومنذ تأسيسه عمل الحزب على فتح قنوات للتواصل مع مختلف الفئات، وطرح مبادرات تعزز من روح العمل الجماعي وتدعم اولويات الدولة المصرية في التنمية والاستقرار، واكد مسئولون في الحزب أن تكليف عاصم سليمان بهذا المنصب يأتي ضمن خطة لاعادة هيكلة الامانات المتخصصة وضخ دماء جديدة صاحبة كفاءة عالية، بما يضمن الاستعداد الكامل لمواجهة التحديات وتعزيز دور الحزب في الساحة السياسية.