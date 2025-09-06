قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
68 شهيدا و362 مصابا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض

محمد الفاوي الشروني
محمد الفاوي الشروني
عبد الرحمن سرحان

أدان محمد الفاوي الشروني، الأمين المساعد لأمانة العلاقات الحكومية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها إلى "خروج الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح"، واصفًا إياها بأنها محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض جملة وتفصيلًا، واعتداء صارخ على الحقوق الوطنية الفلسطينية والسيادة المصرية.

وأكد الفاوي، أن هذا الطرح يمثل استهتارًا بالقانون الدولي الإنساني، ويندرج ضمن سياسات التطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، مضيفًا أن “الزج باسم معبر رفح في هذه السياقات الخطيرة؛ يكشف عن رغبة الاحتلال في تصدير أزمته عبر معابر الآخرين، وتحميل مصر وفلسطين تبعات عدوان لا يتحمل وزره سوى المحتل نفسه”.

وفي هذا السياق، ثمّن الفاوي الموقف الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي جاء حازمًا وحاسمًا في رفض هذه التصريحات، مؤكدًا أن معبر رفح يخضع للسيادة المصرية الكاملة، وأن مصر ترفض رفضًا قاطعًا أي حديث عن تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم الثابتة في أرضهم.

وقال الفاوي: "إن بيان الخارجية المصرية جاء معبّرًا عن الموقف العربي الأصيل، ويؤكد أن الأمن القومي المصري والعربي لا يُجزأ، وأن محاولات الاحتلال للعب على التوازنات الإقليمية ستفشل كما فشلت سابقًا.

وحذر من أن تصريحات نتنياهو ليست مجرد كلام عابر، بل تعكس نوايا حقيقية لتفجير الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة، وفرض حلول أحادية بالقوة العسكرية والسياسية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وعدم الاكتفاء بالإدانة الشكلية، بل العمل الجاد لمحاسبة الاحتلال على محاولاته المستمرة لتغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية.

نتنياهو البرلمان مصر البرلمان المصري اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

طارق فهمي

طارق فهمي: تواطؤ إسرائيلي أمريكي في أحداث غزة

قطاع غزة

القضية الفلسطينية.. محلل سياسي يكشف الموقف المصري السعودي

عزة مصطفى

عزة مصطفى: الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطًا سياسية ودبلوماسية علي مصر

بالصور

حيل بسيطة تمنع تطاير الزيت أثناء القلي .. لتحافظي على نظافة مطبخك

حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد