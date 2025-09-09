قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة عملية دنيئة

النائب جمال أبوالفتوح
النائب جمال أبوالفتوح
فريدة محمد

أدان الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، الهجوم الإسرائيلي الغاشم ضد الدوحة، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بجرائم الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني على مدار اللحظة، بل مدّ يده ليطال دولة عربية تتمتع بالسيادة والأمن، في خرق صارخ للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجرّم أي اعتداء على سيادة الدول.

وأكد "أبو الفتوح" أن هذه العملية الدنيئة تستهدف استقرار المنطقة وتهدد بجرّها إلى صراع مفتوح، محذرًا من خطورة الصمت الدولي والعربي على مثل هذه الجرائم، بما يمنح الاحتلال فرصة للتمادي في انتهاكاته وتقويض فرص السلام والاستقرار، داعيًا إلى تكاتف الجهود العربية لحماية سيادة الدول وتعزيز الأمن الإقليمي، مشددًا على أن دماء الأبرياء وحقوق الشعوب ليست ورقة تفاوض.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الانفجار في الدوحة استهدف اجتماعًا لقيادات حماس بالخارج، إلا أن العملية الإسرائيلية فشلت في تحقيق أهدافها، تمامًا كما فشل نتنياهو في تحقيق وعوده بعدوانه على غزة، فلم يتمكن من القضاء على الحركة أو تحرير الرهائن، بل يحاول التغطية على إخفاقاته بمزيد من الاستهدافات التي لا تطال سوى المدنيين الأبرياء.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرًا إلى أن هجوم اليوم يثبت للمجتمع الدولي أن إسرائيل ترفض الحلول السلمية وتعمل على إفشال أي مسار يؤدي إلى التهدئة أو استئناف مفاوضات السلام.
 

الدكتور جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ الهجوم الإسرائيلي الدوحة الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

حالات طلاق هزت الوسط الفني فى 2025.. عمر خورشيد وياسمين جيلاني الأحدث وأحمد السقا ومها الصغير الأبرز

ترشيحاتنا

مشاكل المعدة

بيعالج 20 مشكلة .. منتج طبيعي خارق يجهله كثيرون

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري

طريقة عمل شاورما الفراخ السورية في مطبخك… بخلطة الشيف نادية السيد السرية

عسر الهضم

عشبة مهملة تعالج مشاكل الهضم ونزلات البرد

بالصور

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات

مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة

وزير الإسكان يفتتح محطة رفع صرف صحي البقلي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة صرف صحي أبوكبير بالشرقية

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

المزيد