مصر المستقبل: الاعتداء على الدوحة انتهاك لسيادة الدول العربية.. ويستدعي تحركًا حاسمًا

أدان المهندس طارق عناني، أمين شئون المصريين بالخارج، وعضو الأمانة العامة بحزب "مصر المستقبل"، بشدة ما حدث في الدوحة اليوم، مؤكدًا أنه يتجاوز كونه مجرد اعتداء على قيادات فلسطينية، ليصبح انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية، وتحديًا سافرًا للقانون الدولي.

وقال "عناني"، في بيان، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والغاشمة تُرسل رسالة خطيرة لكل الدول في المنطقة بأن الأمن لم يعد مضمونًا حتى داخل العواصم، مشددًا على أن استهداف الدوحة يُعد تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق.

وطالب بضرورة مواجهة هذا الاعتداء بموقف عربي وإسلامي موحد، يتجاوز بيانات الشجب التقليدية التي لم تعد تُجدي نفعًا، داعيًا المجتمع الدولي، ومن يدّعون حماية الشرعية والقانون، إلى تحمل مسؤولياتهم.

ووجه عناني تساؤلات حادة حول موقف الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترمب، الذي يتحدث عن الاستقرار في المنطقة، قائلاً: "هل يُقبل أن تتحول العواصم العربية إلى ساحات اغتيال وانفجارات بلا رادع؟.

وحذر من أن الصمت في مثل هذه اللحظة جريمة، مؤكدًا أن ما حدث في الدوحة قد يتكرر في أي عاصمة عربية أخرى، مؤكدًا أن المطلوب الآن هو تحرك حقيقي، دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا، لحماية سيادة الدول العربية وصون أمنها.