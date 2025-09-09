قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
برلمان

مصر المستقبل: الاعتداء على الدوحة انتهاك لسيادة الدول العربية.. ويستدعي تحركًا حاسمًا

المهندس طارق عناني
المهندس طارق عناني
حسن رضوان

أدان المهندس طارق عناني، أمين شئون المصريين بالخارج، وعضو الأمانة العامة بحزب "مصر المستقبل"، بشدة ما حدث في الدوحة اليوم، مؤكدًا أنه يتجاوز كونه مجرد اعتداء على قيادات فلسطينية، ليصبح انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية، وتحديًا سافرًا للقانون الدولي.

وقال "عناني"، في بيان، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والغاشمة تُرسل رسالة خطيرة لكل الدول في المنطقة بأن الأمن لم يعد مضمونًا حتى داخل العواصم، مشددًا على أن استهداف الدوحة يُعد تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق.

وطالب بضرورة مواجهة هذا الاعتداء بموقف عربي وإسلامي موحد، يتجاوز بيانات الشجب التقليدية التي لم تعد تُجدي نفعًا، داعيًا المجتمع الدولي، ومن يدّعون حماية الشرعية والقانون، إلى تحمل مسؤولياتهم.

ووجه عناني تساؤلات حادة حول موقف الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترمب، الذي يتحدث عن الاستقرار في المنطقة، قائلاً: "هل يُقبل أن تتحول العواصم العربية إلى ساحات اغتيال وانفجارات بلا رادع؟.

وحذر من أن الصمت في مثل هذه اللحظة جريمة، مؤكدًا أن ما حدث في الدوحة قد يتكرر في أي عاصمة عربية أخرى، مؤكدًا أن المطلوب الآن هو تحرك حقيقي، دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا، لحماية سيادة الدول العربية وصون أمنها.

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
وزير الإسكان
وزير الإسكان
