بسعر 12500 جنيه.. أبل تكشف عن سماعات AirPods Pro 3 بمقاومة للماء وتصميم جديد

كشفت آبل في مؤتمرها اليوم، عن الجيل الجديد الذي طال انتظاره من سماعاتها اللاسلكية، AirPods Pro 3، والتي ستتوفر بسعر 249 دولارًا أي ما يوازي 12500 جنيه مصري في المتاجر بدءًا من يوم الجمعة المقبل، الموافق 19 سبتمبر.

ركزت أبل في هذا الجيل على تحسين التصميم لتوفير راحة أكبر، حيث تأتي السماعات بحجم أصغر لتناسب المزيد من المستخدمين.

AirPods Pro 3

كما تم إعادة تصميم أطراف الأذن المصنوعة من الفوم، وستتوفر بخمسة أحجام مختلفة لضمان أفضل ملاءمة ممكنة.

ولأول مرة، حصلت السماعات على تصنيف IP57 لمقاومة الماء، مما يجعلها مثالية للاستخدام أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو في الأجواء الماطرة.

ويأتي هذا الإعلان، الذي يمثل أول تحديث لطراز AirPods Pro منذ عام 2022، ليؤكد التسريبات التي ظهرت بعد العثور على إشارات للمنتج في النسخة التجريبية لنظام iOS 26.