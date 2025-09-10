عربية النواب تثمن رفض مصر القاطع لأى مساس بسيادة قطر الشقيقة

أشادت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ببيان رئاسة الجمهورية، الذي عبّر بوضوح عن رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادة قطر الشقيقة، مؤكدة أن هذا الاعتداء الغاشم يعد سابقة خطيرة في سجل الانتهاكات الإسرائيلية، ويقوض الجهود العربية والدولية للتوصل إلى تهدئة في غزة.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى بيان له أصدره اليوم ، المجتمع الدولى سرعة التدخل لرفض وادانة مثل هذه الأعمال الاجرامية من حكومة الاحتلال الإسرائيلى ، مؤكداً على ضرورة التعاون والتنسيق والعمل العربى المشترك لمواجهة مثل هذه الأعمال الأجرامية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، من البرلمانات العربية والدولية بالتنسيق العاجل لإدانة هذا الفعل المشين، والضغط من أجل محاسبة الاحتلال ، مؤكداً أن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بأن مصر كانت ولاتزال وستظل تقدم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، حتى يحصل الأشقاء الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.