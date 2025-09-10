هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الهجوم على قيادة حركة حماس في الدوحة أظهر أن بلاده ستستهدف الأعداء أينما كانوا.

وأضاف كاتس: "ذراع إسرائيل الطويلة ستُهاجم أعدائها في كل مكان. لا مكان يختبئون فيه".

وتابع: "كل من شارك في السابع من أكتوبر سيُحاسب محاسبة كاملة. كل من يمارس الإرهاب ضد إسرائيل سيُضرب".

جاءت تصريحات وزير الدفاع في الوقت الذي دافع فيه مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة اليوم، الأربعاء، عن استهداف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة باعتباره القرار "الصحيح"، بعد أن أثارت الضربات على أراضي حليف الولايات المتحدة نوعًا من التوبيخ من ترامب.

استهدفت الغارة الإسرائيلية القيادة السياسية لحماس التي اجتمعت في الدوحة لمناقشة اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أسفر هجوم الثلاثاء عن استشهاد ستة أشخاص على الأقل في الحي الذي يضم سفارات ومدارس أجنبية.

سيتجاوزون الأمر

في غضون ذلك، تجاهل السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، الانتقادات الموجهة إلى كيانه عقب الغارات على الدوحة، قائلاً لشبكة “فوكس نيوز”: "قد نتعرض الآن لبعض الانتقادات. سيتجاوزون الأمر".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل نجحت في استهداف قادة المجموعة الفلسطينية، أجاب ليتر: "إذا لم نصل إليهم هذه المرة، فسنصل إليهم في المرة القادمة".