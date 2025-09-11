قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
لتحقيق التنمية للمواطن.. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل السردية الوطنية
لندن تدين اغتيال تشارلي كيرك: دعوات بريطانية لحماية حرية التعبير
القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز حق ذوي الإعاقة في العمل
محمد مراد يكشف تفاصيل إصابة مرموش وحقيقة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر
تصعيد جديد بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي
محمد نور: تواصلنا مع هيثم حسن لضمه لمنتخب مصر الثاني.. ولهذا السبب لم ننجح
جثـ.ـة طائرة.. كواليس مصرع سيدة وطفلتها في تصادم أعلى دائري الوراق
عودة عاشور ومروان.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
لا فصل عند بيع الشركة.. تعرف على حقوقك في قانون العمل الجديد
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا
الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة وتحذر من هذه الظواهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لندن تدين اغتيال تشارلي كيرك: دعوات بريطانية لحماية حرية التعبير

ستارمر وترامب
ستارمر وترامب
القسم الخارجي

أدانت حكومة المملكة المتحدة، عبر كبار مسؤولين سياسيين، مقتل الناشط والمحاضِر السياسي الأمريكي تشارلي كيرك، واعتبرته جريمة تعكس أزمة أعمق في الخطاب العام العالمي. في تعليق رسمي، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن "العنف السياسي لا مكان له في مجتمعاتنا"، معربة عن صدمتها العميقة من الحادث الذي وقع خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا الأمريكية.

من جانبه، عبّر رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر من خلال منشور على "إكس" عن حزنه البالغ قائلاً: "قلبي مع أحبّاء تشارلي كيرك. من الرائع أن يُسلب أب لأسرة شابة بهذه الطريقة. يجب أن يكون لنا حرية النقاش المفتوح دون خوف"، مؤكّدًا ضرورة حماية النقاش العام وتعزيزه بعيدًا عن مسار العنف.

كما وصف رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الحادث بـ "الـمأساة المؤلمة"، مضيفًا أن الاغتيال يعكس "يأسًا وضآلة من لا يستطيع هزيمته بالحجة". وهوى جونسون بالراحل إلى كونه “رائد حرية التعبير”، معربًا عن تضامنه الصادق مع أسرته.

أكدت كيمي بادينوك، زعيمة المحافظين الجدد، أن العنف المتصاعد ضد الآراء المعارضة يهدد الأسس الديمقراطية، مستنكرة تصاعد خطاب الكراهية، ومؤكدة أن وفاة كيرك هي صفعة لما تمثله الحضارة الغربية من عدالة ونقاش حرّ.

تعكس هذه الردود الرسمية من لندن موقفًا موحّدًا ضد توظيف العنف في فضاء النقاش المجتمعي. وقد أجمعت الأصوات السياسية على أن النقد والنقاش الفعّال لا يجب أن يتحوّل إلى آلية لإسكات الآخر بالقوة. هذا التحذير البريطاني لا يستهدف الأزمة الأمريكية فحسب، بل يعكس قلقًا أوسع حول النزعة المتصاعدة للعنف السياسي عالميًا.

كما تشير ردود الفعل الرسمية إلى التزام بريطانيا بالحفاظ على حرية التعبير، والمؤسسات الديمقراطية التي ترتكز على ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، في مواجهة تحديات هذا النوع من الاعتداءات.

ستارمر ترامب كيرك بريطانيا مقتل الناشط الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن درجات الطالب في الشهادة الإعدادية

مصطفى مدبولي

إدخال 5 محافظات جديدة.. مدبولي: تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

مازدا

ما مدى موثوقية سيارات مازدا؟ تقارير المستهلك تكشف الأمر

iPhone 17

آبل تعلن عن أكبر قفزة في تاريخ آيفون وتُحدث ثورة في ساعتها الذكية وسماعاتها

iPhone 17 Pro

تعريف جديد للاحترافية.. iPhone 17 Pro بهيكل ألومنيوم موحد ونظام تبريد ثوري لأداء مستدام

بالصور

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد