ضبط مدير محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات المشفرة في الطالبية

التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
حوادث

إسلام دياب

ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة القبض على أحد الأشخاص لقيامه ببيع أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وبحسب المعلومات والتحريات، فإن المتهم يمتلك ويدير محلاً تجارياً بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، ويقوم من خلاله ببيع أجهزة الريسيفر المحملة ببرامج إلكترونية مخصصة لفك شفرات القنوات المشفرة وغير المصرح بتداولها، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المحل المشار إليه وضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة، محمّلة ببرامج غير مرخصة لفك الشفرات.

وبمواجهته، أقر بممارسة النشاط المخالف بالاشتراك مع مالك المحل بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

