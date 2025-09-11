ضبط مدير محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات المشفرة في الطالبية

ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة القبض على أحد الأشخاص لقيامه ببيع أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وبحسب المعلومات والتحريات، فإن المتهم يمتلك ويدير محلاً تجارياً بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، ويقوم من خلاله ببيع أجهزة الريسيفر المحملة ببرامج إلكترونية مخصصة لفك شفرات القنوات المشفرة وغير المصرح بتداولها، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المحل المشار إليه وضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة، محمّلة ببرامج غير مرخصة لفك الشفرات.

وبمواجهته، أقر بممارسة النشاط المخالف بالاشتراك مع مالك المحل بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة.