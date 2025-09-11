ضبط 36 توكتوك و6 دراجات نارية مخالفة في حملة مرورية بكفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن ضبط 36 مركبة "توكتوك" و6 دراجات نارية مخالفة بمدينة دسوق، وذلك خلال حملة مكبرة نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وبالتعاون مع إدارة المرور وقسم شرطة دسوق.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط المروري وردع المخالفين، مشددًا على أن الالتزام بالقوانين المرورية يحمي الأرواح ويحد من الحوادث، مؤكدًا أن الحملات ستتواصل بشكل يومي في مختلف المراكز والمدن لمواجهة أي تجاوزات.

شدد محافظ كفر الشيخ، على أن الدولة جادة في فرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ولن يتم التهاون مع أي مركبات غير مرخصة أو لا تلتزم بالضوابط المحددة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.