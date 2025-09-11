قطر ترد على أكسيوس: شراكتنا الأمنية مع أمريكا أقوى من أي وقت مضى

رفضت قطر، اليوم الخميس، ما ورد في تقرير إعلامي زعم أن الدوحة تعيد النظر في شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذه الادعاءات «خاطئة تمامًا».

وأوضح بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي أن ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر مجهول بشأن مراجعة قطر لعلاقاتها الأمنية مع واشنطن ادعاء لا أساس له من الصحة، واعتبره محاولة يائسة لإحداث شرخ بين البلدين من قبل أطراف تستفيد من الفوضى وتعارض السلام في المنطقة.

وشدد البيان على أن العلاقات الأمنية والدفاعية بين الدوحة وواشنطن أقوى من أي وقت مضى، مؤكداً أن البلدين دعما بعضهما البعض على مدى سنوات طويلة، وسيواصلان العمل المشترك لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار الدوليين.

ويأتي هذا النفي في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف، الثلاثاء الماضي، قيادات من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، ما أسفر عن سقوط خمسة شهداء من المرافقين، إضافة إلى مقتل أحد أفراد قوة الأمن الداخلي وإصابة آخرين، وهو ما أثار إدانات عربية ودولية واسعة.