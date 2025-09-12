سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته

أكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار (إعلان نيويورك) بشأن تسوية قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، يجدد التأكيد على الدعم الدولي الواسع لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل ودول المنطقة والعالم.



وقال اللوح - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن القرار يقطع الطريق على كل المحاولات اليائسة لإجهاض هذه المبادرة أو تعطيل انعقاد المؤتمر الدولي المقرر في 22 سبتمبر الجاري في نيويورك، مشددًا على أن الإرادة الدولية باتت حاسمة بالمضي قدمًا في تنفيذ رؤية حل الدولتين، وأن القرار الأمريكي بعدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور المؤتمر لن يلغي انعقاده، وهو قائم في موعده.



وأضاف سفير فلسطين بالقاهرة أن القرار الأممي يعكس حجم التغيير الملموس في الموقف الدولي، خاصة لدى العديد من الدول الأوروبية المؤثرة، ويعبر عن نجاح الدبلوماسية الفلسطينية والعربية وتجلي الإرادة الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار رقم 181، مؤكدًا أن فلسطين جزء أصيل من الشرعية الدولية.