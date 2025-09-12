قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يكرر التتويج؟ 5 مباريات مهمة للأهلي تحدد مصير النحاس أبرزها مواجهة الزمالك
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته

دياب اللوح
دياب اللوح

أكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار (إعلان نيويورك) بشأن تسوية قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، يجدد التأكيد على الدعم الدولي الواسع لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل ودول المنطقة والعالم.


وقال اللوح - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن القرار يقطع الطريق على كل المحاولات اليائسة لإجهاض هذه المبادرة أو تعطيل انعقاد المؤتمر الدولي المقرر في 22 سبتمبر الجاري في نيويورك، مشددًا على أن الإرادة الدولية باتت حاسمة بالمضي قدمًا في تنفيذ رؤية حل الدولتين، وأن القرار الأمريكي بعدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور المؤتمر لن يلغي انعقاده، وهو قائم في موعده.


وأضاف سفير فلسطين بالقاهرة أن القرار الأممي يعكس حجم التغيير الملموس في الموقف الدولي، خاصة لدى العديد من الدول الأوروبية المؤثرة، ويعبر عن نجاح الدبلوماسية الفلسطينية والعربية وتجلي الإرادة الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار رقم 181، مؤكدًا أن فلسطين جزء أصيل من الشرعية الدولية.

سفير دولة فلسطين دياب اللوح الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لبحث تعظيم الموارد

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

محافظة دمياط

حملات نظافة يومية بالشواطئ والامتداد العمراني برأس البر

بالصور

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد