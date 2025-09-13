وزير الإسكان يتفقد مشروعات شبكات الطرق والمرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ شبكات الطرق والمرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد بمساحة 8336 فدان تقريبا، موازية لطريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتابع وزير الإسكان، تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة توسعات المدينة، حيث تم إنهاء أعمال تقنين وضع قطع الأراضي بالمنطقة وتم إصدار قرارات لمشروعات عمرانية متكاملة، وتنفيذ أعمال خط المياه الرئيسي قطر ۱۲۰۰ مم المغذي وتم ضخ المياه للمنطقة، وتنفيذ مشروع موزع التوسعة المغذي للمنطقة بالكهرباء وتم إطلاق التيار.

كما أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من خزان المياه والرافع بسعة ٣٦٠٠٠ متر مكعب، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكات الطرق والمرافق بالمنطقة، وتشمل: شبكات المياه أقطار من ۲٠٠ مم حتي ۱۲۰۰ مم بإجمالي أطوال ٩٠ كم، وشبكات الصرف أقطار من ۲۰۰ مم حتي ١٤٠٠ مم بإجمالي أطوال ١١٣ كم أعماق من ١.٥م حتي ١٠.٥م، وشبكة الري أقطار من ٢٠٠ مم حتى ۱۰۰۰ مم بإجمالي أطوال ٨٨ كم، وشبكات الطرق بطول ٩٠ كم، ١٠ كم مرحلة أولي ويتم التحضير للمرحلة الثانية بإجمالي ١٥ كم.

وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف الشربيني، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة لسرعة الانتهاء من الأعمال، ومراعاة المواصفات القياسية في مختلف مراحل التنفيذ، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المخطط العام لإستخدامات الأراضى بالمنطقة يتضمن أنشطة متنوعة بهدف إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية بها، وتحويل المنطقة إلى مجتمع عمراني متكامل تضاهي مدينة الشيخ زايد القائمة، مشيراً إلى أن المخطط التفصيلي لأراضي منطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، به أنشطة (عمراني متكامل – خدمي – استثماري – سكني – تجاري – استعمالات مختلفة).