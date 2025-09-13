قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا.. جدل داخلي واسع بعد دعوة فون دير لاين لفرض عقوبات على إسرائيل
زعيم الأغلبية: خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل رسالة سيادية قوية.. واعتماد حل الدولتين انتصار للشرعية
موعد ومكان جنازة أرملة الراحل سيد مكاوي
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
وزير الإسكان يتفقد مشروعات شبكات الطرق والمرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد

آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ شبكات الطرق والمرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد بمساحة 8336 فدان تقريبا، موازية لطريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتابع وزير الإسكان، تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة توسعات المدينة، حيث تم إنهاء أعمال تقنين وضع قطع الأراضي بالمنطقة وتم إصدار قرارات لمشروعات عمرانية متكاملة، وتنفيذ أعمال خط المياه الرئيسي قطر ۱۲۰۰ مم المغذي وتم ضخ المياه للمنطقة، وتنفيذ مشروع موزع التوسعة المغذي للمنطقة بالكهرباء وتم إطلاق التيار.

كما أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من خزان المياه والرافع بسعة ٣٦٠٠٠ متر مكعب، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكات الطرق والمرافق بالمنطقة، وتشمل: شبكات المياه أقطار من ۲٠٠ مم حتي ۱۲۰۰ مم بإجمالي أطوال ٩٠ كم، وشبكات الصرف أقطار من ۲۰۰ مم حتي ١٤٠٠ مم بإجمالي أطوال ١١٣ كم أعماق من ١.٥م حتي ١٠.٥م، وشبكة الري أقطار من ٢٠٠ مم حتى ۱۰۰۰ مم بإجمالي أطوال ٨٨ كم، وشبكات الطرق بطول ٩٠ كم، ١٠ كم مرحلة أولي ويتم التحضير للمرحلة الثانية بإجمالي ١٥ كم.

وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف الشربيني، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة لسرعة الانتهاء من الأعمال، ومراعاة المواصفات القياسية في مختلف مراحل التنفيذ، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المخطط العام لإستخدامات الأراضى بالمنطقة يتضمن أنشطة متنوعة بهدف إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية بها، وتحويل المنطقة إلى مجتمع عمراني متكامل تضاهي مدينة الشيخ زايد القائمة، مشيراً إلى أن المخطط التفصيلي لأراضي منطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، به أنشطة (عمراني متكامل – خدمي – استثماري – سكني – تجاري – استعمالات مختلفة).

