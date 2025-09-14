تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب الاتحاد اليوم الأحد، حيث يستضيف قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

موعد ديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل شبكة بي إن سبورتس المواجهة حصريًا باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط، وتحديدا عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويدخل السيتي اللقاء بحثًا عن استعادة التوازن بعد انطلاقة مخيبة وضعته في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط فقط، بينما يسعى يونايتد لمواصلة جمع النقاط بعدما حصد 4 نقاط جعلته في المركز التاسع.

غياب عمر مرموش عن ديربي مانشستر

أعلن نادي مانشستر سيتي مساء الأربعاء الماضي، تعرض مهاجمه المصري عمر مرموش لإصابة في الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت إصابة مرموش في الدقائق الأولى من المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، قبل أن يغادر أرض الملعب متأثرًا بها.

وكشفت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها اللاعب في القاهرة عن حاجته لفترة علاج وتأهيل، ما يؤكد غيابه عن مواجهة الديربي المرتقبة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.