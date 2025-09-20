مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢" يودع الإجازة الصيفية

أقام مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢" مهرجان كبير للألعاب المائية شارك فيه أعضاء المركز وأبنائهم في ختام الفعاليات المتعددة التي اقامها المركز طوال فترة الإجازة الصيفية.

كما شهد المركز إقامة حفل تكريم للاعبي التنس بالمركز بعد مشاركتهم ببطولة Beginners Tennis Championship وهي بطولة للمبتدئين ، لما قدموه من مستويات جيدة طوال فترة البطولة ، ايضاً حرص مجلس ادارة المركز علي عقد ندوة للتوعية الصحية وندوة للدعم النفسي والتعريف بأهمية ممارسة الرياضة في تحسين الحالة الصحية والمزاجية للإنسان .

من جانبه اعلن الدكتور عمرو الحداد رئيس مجلس الأمناء لمركز التنمية الشبابية والرياضية الجزيرة "٢" ان المركز قد وفر العديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية وعقد العديد من الندوات المتنوعة والتي ركزت علي زيادة الوعي للجوانب الصحية والنفسية وتعزيزها وايضاً حرصنا علي ادراج العديد من الأنشطة والتي بالفعل نجحنا في إشراكها في أنشطة الاتحادات المصرية ومنها كرة القدم والسلة بالإضافة الي الدعم الذي تقدمة للاعبين في باقي الألعاب حيث يمتلك المركز العديد من الاعبين في منتخب مصر في لعبة الكونغ فو وحاصلين علي العديد من الميداليات علي مستوي المنافسات القارية .