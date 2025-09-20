نيمار يغيب لثلاثة أشهر بسبب إصابة جديدة

أفاد موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية اليوم /السبت/ بأن الدولي البرازيلي نيمار جونيور تعرض لإصابة جديدة في الفخذ خلال حصة تدريبية مع نادي سانتوس، ما سيبعده مرة أخرى عن الملاعب. وأكدت الفحوصات الطبية وجود أضرار كبيرة في العضلات.

في سن الـ33، لا تزال مسيرة نيمار مزيجًا من الموهبة الاستثنائية والهشاشة البدنية. فقد سجل أكثر من 400 هدف، وتوّج بدوري أبطال أوروبا، وقدم لحظات لا تُنسى من السحر الكروي.

لكن الإصابات ما زالت تطارده باستمرار. إصابة الأربطة التي تعرض لها العام الماضي أبعدته لعدة أشهر، وتعيد الإصابة الحالية فتح الجراح القديمة.

ومن المتوقع أن يغيب المهاجم البرازيلي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وقد تمتد فترة التعافي حتى عام 2026. وتبقى مشاركته المحتملة في كأس العالم موضع شك.

