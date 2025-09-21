أحلى يوم في حياتي..أحمد زاهر يحتفل بتخرج نجلتيه

احتفل الفنان أحمد زاهر بتخرج ابنتيه ملك وليلى زاهر، وشارك مع متابعيه فيديو حفل التخرج، معبرًا عن فخره وسعادته بهذا الحدث.

وكتب أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “أحلى يوم في حياتي، بناتي اتخرجوا وبتفوق، ألف حمد وشكر يارب”.

وكانت قد شاركت الفنانة ملك احمد زاهر ، جمهورها صورا جديدة من حفل تخرجها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ملك احمد زاهر، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر الداكن و من فوقه روب التخرج ، وقد حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.