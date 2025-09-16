قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: نشأت في بيئة قانونية وسطية .. وجدي كان وزيرا للأوقاف
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتسلمان جائزة الآغا خان العالمية للعمارة
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
ضربة موجعة من سرايا القدس لجيش الاحتلال
الوزير: المجموعة الوزارية أرست نظامًا محوكمًا للتنمية الصناعية وعززت الحوار المجتمعي قبل اتخاذ القرارات
فرج عامر: المدرب الذي يختار بالأسماء لا يستحق لقب مدير فني
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

رنا عصمت

نشرت الفنانة ملك احمد زاهر ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ..

وتألقت ملك احمد زاهر، فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية سوت حرير باللون الابيض والازرق.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ملك احمد زاهر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ملك احمد زاهر ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

