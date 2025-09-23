دسوق تتصدر.. محافظ كفر الشيخ يعلن نتائج تقييم الخدمات بالمراكز والمدن

قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، خالص التهنئة للمراكز والمدن الفائزة بالمراكز الأولى في التقييم الشهري، موجهاً الشكر للجنة التقييم على جهودها في متابعة وتحليل أداء الوحدات المحلية وفق معايير دقيقة تعكس حجم العمل والإنجاز الميداني.

قال محافظ كفرالشيخ، إن التقييم يأتي في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة الأداء المحلي وتحقيق التنافسية بين الوحدات المختلفة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

معايير التقييم

وأشار إلى أن معايير التقييم شملت في مقدمتها ملفات «التصالح» و«التقنين» و«النظافة»، يليها متابعة «المتغيرات المكانية»، ومستوى أداء «المراكز التكنولوجية»، و«الإيرادات»، و«غرف العمليات»، ثم ملفات «الإنارة والإشغالات والإعلانات»، وكفاءة «الحملة الميكانيكية»، وسرعة تنفيذ «الخطة الاستثمارية»، والتعامل مع «شكاوى المواطنين»، وتنفيذ قرارات «المنشآت الآيلة للسقوط» و«رخص المحلات»، وغيرها من الملفات.

نتائج التقييم

أوضح محافظ كفرالشيخ أن نتائج التقييم أسفرت عن فوز مركز دسوق بالمركز الأول، يليه مركز قلين، ثم مركز بيلا، وجاء مركز سيدي سالم رابعاً، بينما في المدن فاز مصيف بلطيم بالمركز الأول، تلاه مدينة مسير، ثم مدينة سيدي غازي، وجاءت مدينة برج البرلس في المركز الرابع، مشيداً بجهود القيادات التنفيذية والعاملين بالمراكز والمدن وما بذلوه من عمل جاد لتحقيق هذه النتائج.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن الهدف من التقييم ليس مجرد ترتيب المراكز والمدن، وإنما خلق روح التنافس الإيجابي ودفع الجميع لتقديم أفضل أداء لخدمة المواطنين.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة أكثر دقة ومحاسبة واضحة على مستويات الإنجاز، مع ربط التقييم بمعدلات الإنجاز الفعلية على الأرض، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تطوير الإدارة المحلية وتحقيق التنمية الشاملة.