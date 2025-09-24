قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
رئيس هيئة قناة السويس يتفقد ترسانة السويس البحرية ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة
اقتصاد

وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة لتشجيع إقامة مصانع لإنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون باعتباره أحد المدخلات الرئيسية لعدد من الصناعات الحيوية.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الخطوة تأتي بعد التنسيق مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بهدف تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لخفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات الصناعية.

وتشمل الحوافز المقررة عدداً من التيسيرات الاستثنائية للمستثمرين في هذا النشاط ومنها:
•    أسعار تنافسية للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الجديدة وأولوية نسبية في التخصيص
•    تسهيلات في طريقة السداد مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ 
•    توفير قروض ميسرة لتمويل رأس المال العامل وخطوط الإنتاج 
•    إصدار رخصة التشغيل خلال 24 ساعة بعد استيفاء الاشتراطات والمستندات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية
•    توفير جميع المرافق الأساسية بشكل فوري (كهرباء – مياه – غاز – طرق – اتصالات) 
•    منح أولوية لمصانع الصاج المحلي في توريد احتياجات المشروعات القومية.

وأكد الوزير أن منتجات الصاج تُستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات الاستراتيجية أبرزها الأجهزة المنزلية (الثلاجات، الغسالات، البوتاجازات، الميكروويف، التكييفات) وصناعة السيارات ووسائل النقل (هياكل السيارات، الأتوبيسات، الشاحنات، المقطورات) والأثاث المعدني والتجهيزات المكتبية والمنزلية والصناعات الطبية (الأجهزة، الثلاجات الطبية، الأسرة والكراسي المعدنية) والمعدات الزراعية (الجرارات، الصوب الزراعية، أدوات الحصاد) والتعبئة والتغليف المعدنية (علب الأغذية والمشروبات) والإنشاءات المعدنية (ألواح الأسقف، هياكل المصانع والمخازن).

وأكد الوزير أن الحوافز الجديدة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتوطين الصناعات المغذية التي تمثل أساس الصناعات الاستراتيجية الكبرى، كما تعكس هذه الحوافز التزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على السرعة في الأداء، والشفافية في الإجراءات، والدعم المباشر للمستثمرين، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الصناعي ويعزز فرص زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

كما تجدد الوزارة التزامها بمواصلة إطلاق المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ودعم توجه الدولة نحو جعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا، بما يرسخ شعار: "صُنع في مصر...للجودة والريادة".

التنمية الصناعية المستدامة الصناعات الاستراتيجية للتنمية الصناعية وزير الصناعة وزارة الصناعة تجدد التزامها بمواصلة إطلاق مبادرات

