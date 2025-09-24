قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل
وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر بالنسبة لمصر
وصول المتهم بالتعدي على تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور لحضور جلسة الاستئناف
سيراميكا كليوباترا يستضيف مودرن سبورت في الدوري الممتاز
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

الطفل ياسين
الطفل ياسين
ساندي رضا

شهد محيط محكمة جنايات إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 24 سبتمبر، والمنعقدة بداخلها محكمة جنايات مستأنف دمنهور، تشديدات أمنية مكثفة، وذلك تزامنًا مع انعقاد خامس جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور.

وانتشر عدد كبير من قوات الشرطة حول المحكمة وداخلها لتأمين الجلسة، حيث جرى الدفع بتشكيلات أمنية، مع فرض كردون أمني على بوابات المحكمة ومحيطها لمنع أي تزاحم وضمان سير الجلسة في أجواء هادئة.

وتعقد الجلسة اليوم لاستكمال نظر محاكمة المتهم ص. ك.  عامًا، المتهم بهتك عرض الطفل ياسين، داخل المدرسة، وسط متابعة دقيقة من النيابة العامة والدفاع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على تأمين جميع أطراف القضية، وضمان انتظام سير الجلسة دون أي معوقات، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية من جانب الرأي العام.

يشار إلى أن محكمة جنايات مستأنف دمنهور، في جلستها الماضية بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، قررت تأجيل نظر الاستئناف لجلسة اليوم الأربعاء لتكليف النيابة ودفاع المتهم بضم أوراق التحقيقات التي تتم مع متهمة أخرى بنيابة أمن الدولة العليا، بناء على طلب دفاع المتهم.

واستمعت المحكمة في جلستها الماضية لكبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، ومناقشة من فريق الدفاع عن المجني عليه وعن المتهم.

البحيرة محافظة البحيرة الطفل ياسين محكمة إيتاى البارود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

ترشيحاتنا

أرشيفي

جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك بشمال قطاع غزة

ترامب وزيلينسكي

زيلينسكي يبدي تفاؤله بإمكانية نجاح ترامب في تغيير موقف الصين من الحرب

الرئيس الكولومبي

الرئيس الكولومبي يدعو إلى إجراء تحقيق جنائي ضد ترامب

بالصور

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

سيارة أوبل
سيارة أوبل
سيارة أوبل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد