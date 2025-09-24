محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

شهد محيط محكمة جنايات إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 24 سبتمبر، والمنعقدة بداخلها محكمة جنايات مستأنف دمنهور، تشديدات أمنية مكثفة، وذلك تزامنًا مع انعقاد خامس جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور.

وانتشر عدد كبير من قوات الشرطة حول المحكمة وداخلها لتأمين الجلسة، حيث جرى الدفع بتشكيلات أمنية، مع فرض كردون أمني على بوابات المحكمة ومحيطها لمنع أي تزاحم وضمان سير الجلسة في أجواء هادئة.

وتعقد الجلسة اليوم لاستكمال نظر محاكمة المتهم ص. ك. عامًا، المتهم بهتك عرض الطفل ياسين، داخل المدرسة، وسط متابعة دقيقة من النيابة العامة والدفاع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على تأمين جميع أطراف القضية، وضمان انتظام سير الجلسة دون أي معوقات، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية من جانب الرأي العام.

يشار إلى أن محكمة جنايات مستأنف دمنهور، في جلستها الماضية بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، قررت تأجيل نظر الاستئناف لجلسة اليوم الأربعاء لتكليف النيابة ودفاع المتهم بضم أوراق التحقيقات التي تتم مع متهمة أخرى بنيابة أمن الدولة العليا، بناء على طلب دفاع المتهم.

واستمعت المحكمة في جلستها الماضية لكبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، ومناقشة من فريق الدفاع عن المجني عليه وعن المتهم.