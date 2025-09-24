اتحاد الريشة الطائرة ينظم معسكر مغلق لمنتخب البارابادمنتون استعدادا لبطولة إفريقيا في نيجيريا

دخل منتخب مصر للبارابادمنتون معسكرا مغلقا، استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في نيجيريا خلال الفترة من 7 وحتى 12 أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا المعسكر في إطار خطة إعداد شاملة تهدف لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى، ومواصلة التميز الذي اعتاد عليه أبطال مصر في المنافسات القارية والدولية.

يضم المعسكر برنامجا تدريبيا متنوعا يجمع بين تدريبات الريشة الطائرة الفنية وصقل المهارات التكتيكية وتدريبات الفيتنس واللياقة البدنية لرفع معدلات التحمل وبرامج الدعم النفسي لتعزيز التركيز والثقة في المباريات وخطة تغذية متكاملة لدعم الأداء الرياضي الأمثل.

قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر

جاءت قائمة المنتخب الوطني للبارابادمنتون المشاركة في المعسكر على النحو التالي: محمد رشاد (WH1) رعمر جابر (WH1) وهدى شكري (WH1) ومحمد حسن (WH2) وشيماء سامي (WH2) ووليد (SL3) وشاهنده (SL3) وجون (SL4) وبسملة (SL4) ومحمد شعبان (SU5) ورحمة أحمد (SU5)وعبد الرحمن عبد الوهاب (SH6)

ويقود المنتخب فنيًا الكابتن محمد عاطف المدير الفني، ويعاونه أحمد إسماعيل مدربًا مساعدًا.

مع انطلاق معسكر الإعداد الحالي، يضع المنتخب الوطني هدفًا واضحًا أمامه وهو الحفاظ على الريادة الإفريقية وتأكيد مكانة مصر في البارابادمنتون، عبر تقديم أداء قوي ومنافسة شرسة على جميع الميداليات في بطولة نيجيريا.

ويأتي هذا المعسكر بعد الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني في النسخة الماضية من بطولة إفريقيا، والتي أقيمت بالعاصمة الأوغندية كمبالا حيث نجح أبطال مصر في حصد 10 ميداليات متنوعة بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة، ليحافظوا على صدارة الترتيب العام للبطولة القارية للعام الثاني على التوالي.

وتألقت البطلة شيماء سامي بتحقيق ذهبية فردي السيدات (WH2) إلى جانب ذهبية الزوجي مع زميلتها، كما لمع اسم محمد شعبان ومحمد حسن بتحقيق ذهبيات الفردي في تصنيفات مختلفة، بجانب ذهبية الزوجي المختلط التي جمعت بين عاطف عبد الكريم وشيماء سامي، وذهبية زوجي الرجال لمحمد حسن وعاطف عبد الكريم. فيما أضاف باقي اللاعبين فضيات وبرونزية لتكتمل لوحة التميز المصري.