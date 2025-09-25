قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيسة القومي للمرأة تشارك في لقاء "تمكين رائدات الأعمال في مدارس التعليم الفني"

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في لقاء "تمكين رائدات الأعمال في مدارس التعليم الفني"
رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في لقاء "تمكين رائدات الأعمال في مدارس التعليم الفني"
أمل مجدى

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في لقاء "تمكين رائدات الأعمال في مدارس التعليم الفني" لدعم طالبات التعليم الفني في مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بجنوب سيناء، الذي نظمته مؤسسة شباب القادة بالتعاون مع المجلس ومحافظة جنوب سيناء ،وبالشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات WE تحت مظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التضامن الاجتماعي .

جاء ذلك بحضور اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والنائب احمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، والدكتورة إيناس سمير نائبة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة نها الحسيني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة جنوب سيناء، والاستاذة مها سالم المستشار الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء والمهندسة أماني فتحي ممثلة عن تطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عادل عبد الرحمن مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والاستاذة دينا حسين مقرر مناوب لجنة الشباب بالمجلس، المستشار احمد الطراف المستشار القانوني للمحافظة.

أكدت المستشارة أمل عمار أن اللقاء اليوم يعكس صورة مشرّفة للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع في سبيل تمكين بناتنا الطالبات، وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة وصناعة المستقبل، مثمنة نجاح برنامج دعم طالبات التعليم الفني "هــي تقود – She Leads "على مدار خمس سنوات في دعم وتأهيل رائدات الأعمال من مختلف أقسام التعليم الفني على مستوي جمهورية مصر العربية.

 وأضافت رئيسة المجلس أن محافظة جنوب سيناء، بما تمثله من خصوصية ومكانة استراتيجية، كانت ولا تزال نموذجاً للقدرة على تحقيق التنمية في أصعب الظروف، ولهذا كان من المهم أن نرسل رسالة واضحة أن بنات سيناء لهن دوراً أساسيا في عملية البناء والتنمية، مؤكدة إن إطلاق هذا اللقاء تحت عنوان "تمكين رائدات الأعمال في مدارس التعليم الفني" ليس مجرد حدث، بل هو خطوة عملية لترجمة توجهات الدولة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وهو أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تجعل من مشاركة المرأة في الاقتصاد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وأشارت المستشارة أمل عمار أن العمل من هذا البرنامج يتم من خلال تنمية المهارات العملية والابتكارية للطالبات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل،  وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهن وتشجيعهن على التفكير خارج الإطار التقليدي ، فضلا عن توفير فرص للتشبيك مع شركاء النجاح من مؤسسات القطاع الخاص لفتح آفاق عملية أمامهن، ودعم التواصل بين الطالبات وأولياء الأمور والمعلمين لضمان بيئة أسرية ومجتمعية حاضنة لنجاحهن، مؤكدة أن هذه الحلقات النقاشية التي تسمح للطالبات بعرض مشروعاتهن، والتفاعل مع الشركاء في القطاع الخاص والمعلمين وأولياء الأمور في تجربة عملية تعكس ثقة الفتيات بأنفسهن، وتمنحهن الفرصة ليصبحن صاحبات قرار، ومشاركات فاعلات في صياغة مستقبلهن.

كما وجهت رئيسة المجلس رسالة للفتيات قائلة: " أنتن اليوم في موقع مميز يمنحكن الأدوات والفرص، ولكن نجاحكن يعتمد على عزيمتكن، إصراركن، وقدرتكن على العمل بجدية ومثابرة، أنتن أمل مصر وصانعات مستقبلها وشمس سيناء".

  واختتمت كلمتها بتوجيه خالص الشكر والتقدير لأولياء الأمور الكرام، فدعمهم الذي سمعته اليوم ومساندتهم هو حجر الأساس في نجاح بناتهن.. وأدعوكم للاستمرار في هذا الدور، لأن الأسرة الواعية هي التي تُخرِج قادة المستقبل لهذا المجتمع.

 وجددت المستشارة أمل عمار عهدها بأن يظل المجلس القومي للمرأة شريكاً أساسياً وداعماً قوياً لكل مبادرة تُسهم في تمكين الفتيات والشابات المصريات، وأن يواصل العمل مع جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من أجل بناء وطن يتسع لطموحات كل أبنائه ذكورا وإناث.

وفي كلمته  أكد اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء أن شباب وفتيات مصر هم عماد استراتيجية محافظة جنوب سيناء للتنمية المستدامة ،مؤكدا انهم مستقبل المحافظة وطاقتها الحقيقية. لذلك تحرص المحافظة على إشراكهم  في جميع مراحل التنمية، سواء عبر التعليم الفني والتكنولوجي، أو من خلال برامج التدريب وريادة الأعمال مثل برنامج “هي تقود”.

كما أكد اللواء  خالد مبارك أن نجاح هذه الاستراتيجية مرهون بقدرتنا جميعًا على تمكين هذا الجيل الجديد من القادة الشباب والفتيات القادرات على الابتكار والمنافسة، ليواصلوا مسيرة بناء جنوب سيناء كوجهة عالمية للتنمية المستدامة، فلقد أثبتت فتيات جنوب سيناء أنهن قادرات على التفوق والمشاركة الفاعلة في جميع مجالات التنمية، وبرنامج “هي تقود” يعزز هذه الروح ويمنحهن منصة للتعبير عن طموحاتهن، وصقل قدراتهن ليصبحن شريكات أساسيات في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورؤية جنوب سيناء في أن تكون نموذجًا للتنمية الخضراء المستدامة.

أكد النائب أحمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة"، أن هذه الفعالية في جنوب سيناء تمثل خطوة محورية لدعم طالبات التعليم الفني، مشيرا إلى أن تمكينهن هو استثمار في مستقبل مصر، فهن يمتلكن القدرة على الابتكار وصناعة التغيير في مجتمعاتهن إذا أتيحت لهن الفرص المناسبة.

كما أضاف أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى فتح مساحات جديدة للتعلم والتعبير وتوفير بيئة داعمة تساهم في تنمية قدرات الطالبات بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتمكين الشباب والفتيات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأعربت المهندسة أماني فتحي عن فخرها بالنماذج الناجحة للفتيات الرائدات اللاتي تم عرضهن، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدعم جميع المبادرات التي تسهم في تمكين الفتيات.

وفي ختام الفاعلية قامت المستشارة أمل عمار بتسليم درع التاء المربوطة للواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء والنائب احمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة.

وتناولت الفاعلية عرض فيديو قصير عن رحلة "هي تقود" ورسائل أولياء امورهم، بالاضافة إلى عرض تقديمي لرحلة الفتيات رائدات الاعمال في مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بجنوب سيناء، بالاضافة إلى عرض تقديمي من اولياء امورهن في كيفية تقديم الدعم لفتياتهن.

و على هامش الفاعلية تفقدت المستشارة أمل عمار واللواء خالد مبارك المعرض المقام لجمعيات الأسر المنتجة الذي يعرض منتجات متنوعة بايدي السيدات حول التطريز السيناوي.
واشادت المستشارة امل عمار بالمنتجات المعروضة معربة عن فخرها بجودة منتجات السيدات التي تعكس الحفاظ على الهوية السيناوية مع وجود اللمسة العصرية.

