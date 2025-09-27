رئيس منطقة الوادي يجتمع بمديري الإدارات لمتابعة سير العملية التعليمية بالمعاهد

عقد فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اجتماعًا اليوم السبت، مع السادة مديري الإدارات الإشرافية ومديري المراحل التعليمية بديوان عام المنطقة، لبحث ومناقشة تقارير سير العملية التعليمية على مستوى معاهد الوادي الجديد الأزهرية.

ناقش فضيلته خلال اللقاء الملاحظات الواردة بتقارير متابعة الأسبوع الأول، وشدد فضيلته على أهمية المرور الميداني المنتظم والفعّال على جميع المعاهد بصفة دورية، للاطمئنان على انتظام سير اليوم الدراسي، ورفع التقارير الدورية، والتعامل الفوري مع أي مشكلات أو سلبيات تواجه حسن سير العملية التعليمية، والتنسيق المستمر مع مديري الإدارات التعليمية، وموجهي الإدارات، لضمان توفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب والعاملين.