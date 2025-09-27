قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عبد العزيز يتجاهل مصافحة الإعلامية حليمة بولند .. ما السبب؟
9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة
إصابة 5 أشخاص في أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة
أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
أحمد موسى: نتنياهو كلم الكراسي في الأمم المتحدة.. واعترف بارتكاب إبادة غزة زي النازي
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع مصرف الحصة بطوخ
إيني الإيطالية تعلن عن استثمار 8 مليارات دولار في مصر خلال 4 سنوات.. ونستهدف حفر 200 بئر
متى بشاي يرصد النتائج الاقتصادية من تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
أحمد موسى: الرئيس السيسي لديه قراءة مستقبلية لأحداث المنطقة
بسبب جرائم الحرب في غزة.. إقصاء فريق إسرائيلي من سباق للدراجات الهوائية في إيطاليا
بسبب هجوم سوريين على مصر.. طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة المصرية
فرنسا تداهم منظمة غير حكومية للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية بسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعتماد تعديلات على اللائحة.. الاتحاد السكندري يعلن موعد اجتماع الجمعية العمومية

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حسام الحارتي

وجه مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري دعوة رسمية لأعضائه العاملين الذين يحق لهم التصويت، لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخاصة يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025.

ويهدف الاجتماع إلى اعتماد تعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي، بما يتماشى مع التشريعات الرياضية الجديدة في البلاد.

وأوضح النادي في بيانه أن عملية التعديل تأتي تطبيقاً لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1113 لسنة 2025، الذي يحدد ضوابط تعديل أحكام النظام الأساسي للأندية الرياضية، وبما يتوافق مع مقتضيات القانون رقم 171 لسنة 2025. 

وشدد النادي على أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرار العمل القانوني والمؤسسي للنادي.

ومن المقرر أن تُعقد الجمعية العمومية في الصالة المغطاة بمقر النادي الكائن في الشاطبي ، وقد حدد النادي الإجراءات التنظيمية واللوجستية للتصويت كالتالي:

وتبدأ فترة التسجيل والتصويت لحضور الاجتماع من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وللتوقيع في كشوف الحضور، يُشترط على العضو إبراز بطاقة عضوية النادي سارية المفعول بالإضافة إلى إحدى وثائق إثبات الهوية الرسمية (بطاقة الرقم القومي، جواز السفر، أو رخصة القيادة).

ونصت اللائحة التنظيمية على عدم جواز إنابة أي عضو لغيره في الحضور أو التصويت على القرارات المطروحة.

لضمان شرعية الاجتماع وصحة القرارات، وضع النادي شروطاً دقيقة للنصاب القانوني لحضور الجمعية العمومية:

يُشترط لصحة انعقاد الاجتماع حضور ثلاثة آلاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق التصويت.. كما يجب أن يكون العضو من ضمن المسددين للاشتراك السنوي لعام 2024/2025، وأن يكون قد مرت سنة كاملة على الأقل على عضويته حتى تاريخ انعقاد الجمعية.. و تُعتمد التعديلات بموجب قرار الجمعية وفقاً لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.

واختتم مجلس الإدارة دعوته بمناشدة الأعضاء بالحضور والتصويت "لإقرار لائحة تليق بتاريخ النادي العريق ومكانته الكبيرة".

مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري نادي الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري الجمعية العمومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

ترشيحاتنا

أحمد العوضي

أحمد العوضي: أنا اللي عملت مسابقات السوشيال ميديا واحنا عايشين بحب الناس

هدى المفتي

بحجاب وبطن مكشوف .. هدى المفتي تثير الجدل في أحدث ظهور

مسرح سيد درويش

بعد غد.. نادي سينما أوبرا الإسكندرية يعرض 4 أفلام على مسرح سيد درويش

بالصور

سعر إم جى 5 موديل 2020 في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بذور الشيا الخارق.. غذاء يتحول إلى خطر صحي إذا تناولته بطريقة خاطئة

تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق

النيران تلتهم 4 عقارات بأول عرب بورسعيد وحالة وفاة وإصابة 2 آخرين

مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

فيديو

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

أمريكا تُسقط تأشيرة الرئيس الكولومبي.. ماذا حدث ؟

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد