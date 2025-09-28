قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تحويل خطط التكيف المناخي إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن
الرئيس السيسي يؤكد محورية دور بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في دعم دول القارة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي.. ويؤكد ضرورة تعزيز التجارة ودعم التصنيع القاري
انفراجة في أزمة شروق وفا بعد تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة
4700 قطعة جديدة..بيان هام من الإسكان بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن
خلال زيارته للغربية|وزير التعليم يتحدث مع المعلمين عن البكالوريا وتحديات المنظومة
دفعات جديدة من المساعدات تغادر الأراضي المصرية إلى غزة
ماذا تفعل عن حدوث أمر يسرك؟.. اتبع هذه السنة النبوية عند الشعور بالفرح
محافظات

أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد اليوم الأحد

خضراوات.. أرشيفية
خضراوات.. أرشيفية
منصور ابوالعلمين

تابع أهالي محافظة الوادي الجديد اليوم، الأحد 28 سبتمبر 2025، حركة الأسواق، والتي شهدت استقرارًا واضحًا في أسعار الخضر والفاكهة، مدعومًا بتزايد المعروض من الإنتاج المحلي القادم من المزارع المكشوفة والصوب الحديثة المنتشرة في مختلف المراكز، وهو ما ساعد على تلبية احتياجات المواطنين اليومية.


أسعار الخضراوات اليوم بالوادي الجديد

الجزر: 20–25 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 15–20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي: 20–25 جنيهًا.

الفلفل الألوان: 35–40 جنيهًا.

الفاصوليا: 30–35 جنيهًا.

البصل: 18–22 جنيهًا.

الطماطم: 25 _ 30 جنيهًا


أسعار الفاكهة اليوم

التفاح المستورد: 55–65 جنيهًا للكيلو.

الكانتالوب: 30–35 جنيهًا.

المانجو: 40–50 جنيهًا حسب الحجم.

الكمثرى: 45–55 جنيهًا.

الرمان: 30–35 جنيهًا.

التين: 35–40 جنيهًا.


ورصدت جولة ميدانية بالأسواق إقبالًا متزايدًا من الأهالي على شراء الخضر والفاكهة، خاصة في ظل استقرار الأسعار مقارنة بالفترات الماضية، بجانب جهود الأجهزة التنفيذية في تكثيف الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية وضمان وصول السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة.

وتُعد الوادي الجديد من المحافظات الزراعية الصاعدة، حيث ساهمت مشروعات الري الحديث وتوسع الصوب الزراعية في توفير المحاصيل على مدار العام. 

كما دعمت المبادرات القومية مثل "حياة كريمة" تطوير البنية التحتية للأسواق وزيادة المنافذ الحكومية.

ويؤكد التجار أن وفرة الإنتاج المحلي وتعدد قنوات التوزيع انعكسا بشكل مباشر على استقرار الأسعار، ما ساعد على تنشيط حركة البيع والشراء وتخفيف الأعباء عن المواطنين داخل الواحات.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أكبر المحافظات الزراعية الناشئة في مصر، إذ تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة مدعومة بوفرة المياه الجوفية ومشروعات الري الحديث.

وشهدت السنوات الأخيرة توسعًا في إنشاء الصوب الزراعية والمزارع المكشوفة، ما ساهم في توفير إنتاج متنوع من الخضر والفاكهة على مدار العام.

