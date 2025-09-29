الوادى الجديد تنهى استعداداتها لاحتفالات العيد القومي بافتتاح مشروعات خدمية

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لاحتفالات العيد القومي الـ 66 من خلال إعداد خطة لافتتاح عدد من المشروعات بالمراكز، وتنفيذ فعاليات فنية تعكس تراث المحافظة وهويتها المجتمعية، وكذلك الحقاظ غلى نرشيد النفقات فى الإحتفال بحيث يقوم كل مركز بتنفيذ فعاليات الإحتفال بالعيد القومي بصفة مستقلة عن باقي المراكز وفقا للتوجيهات المقررة.

وتشمل فعاليات الإحتفال بالعيد القومى افتتاح عدد من المشروعات الهامة والتى جرى الانتهاء منها وأهمها مستشفى الداخلة الجديد والتى تنفيذها على مساحة 20 ألف متر ومساحة المبنى الطبى بها 7 آلاف متر، بقوة 118 سريرا، بتكلفة تصل إلى حوالى600 مليون جنيه، وعلى أحدث طراز ويطبق أعلى معايير الجودة الطبية، مزودة بمهبط طائرة هيلوكوبتر، لتقديم خدمة الإسعاف الطائر لأبناء المحافظة.

يذكر أن ذكرى الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الوادى الجديد يتزامن مع وصول أولى قوافل التعمير والتنمية التى جاءت للوادى الجديد اعتبارًا من يوم 3 أكتوبر عام 1959 حيث نجحت جهود الدولة حتى الآن فى التوطين والاستقرار والحياة وإقامة المعيشية السليمة.